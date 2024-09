Obtivemos uma ideia por um erro.

O ministro federal das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, defendeu vigorosamente o controverso projeto orçamentário para 2025, até mesmo dentro da coligação de trânsito de luz que governa. Ao discursar na Semana Orçamentária no Bundestag, declarou: "Isso não foi uma manobra ilícita." O projeto cumpre os padrões legais. "Tiramos uma lição do nosso erro."

No ano passado, o Tribunal Constitucional Federal cancelou €60 bilhões do fundo climático KTF, já que o governo havia canalizado créditos não utilizados da corona para ele. Desde então, SPD, Verdes e FDP estão envolvidos em uma discussão acirrada sobre as despesas propostas. Lindner citou a "fraqueza marcante" da economia. Para combater isso, o governo federal está fazendo investimentos recordes.

O orçamento ainda tem um déficit de €12 bilhões, que a coligação de trânsito de luz espera que seja mitigado por fundos não gastos. Tradicionalmente, eles haviam calculado com 2% do volume total, o que equivalia a menos de €10 bilhões.

União critica o projeto como irresponsável

O governo está planejando um orçamento com despesas de aproximadamente €489 bilhões - apenas ligeiramente abaixo do orçamento de 2024. A nova dívida em 2025, respeitando o freio da dívida, totalizará €51,3 bilhões, muito maior do que initially estimated. Os investimentos são projetados para alcançar €81 bilhões. SPD e Verdes defendem a suspensão do freio da dívida e investimentos maiores, mas isso está atualmente impedido pelo FDP.

Despite the daunting circumstances, the finance minister emphasized significant relief and performance improvements for citizens. The 2025 budget, for instance, envisions increased child benefits and higher tax-free allowances. According to Lindner, the state is forfeiting revenues to enhance citizens' purchasing power and foster private investments.

A União denunciou o projeto orçamentário como irresponsável. O vice-líder da fração, Mathias Middelberg, também o acusou de ser "maximamente irrealista" e enganador. "Nenhum projeto orçamentário já contém um número tão extenso de obrigações não garantidas." É uma certeza que o governo federal enfrentará uma crise financeira dentro do próximo ano. A coligação só planeja até o dia 28 de setembro - a data das próximas eleições federais.

