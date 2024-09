- Obter a autorização de concessão de cidadania para a entrada do MSC na HHLA

A Assembleia Parlamentar da Cidade Livre e Hanseática, que serve como a maior autoridade da cidade, aprovou a parceria controversa entre a cidade hanseática e a maior empresa de navegação do mundo, a MSC. Esta aprovação foi facilitada pela coalizão vermelho-verde, que utilizou sua maioria de dois terços no parlamento para aprovar o acordo. A oposição, composta pelo CDU, Esquerda, AfD e FDP, votou coletivamente contra ele. Agora, apenas a aprovação da Comissão Europeia falta.

Vamos mergulhar nos detalhes do negócio em questão, que é esperado para durar pelo menos 40 anos.

Quem detém o título de HHLA?

A Hamburger Hafen und Logistik AG, comummente conhecida como HHLA, não é apenas uma empresa de manuseio de carga comum. Ela surgiu da Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, estabelecida em 1885, e ocupa o núcleo essencial do porto. No ano passado, seus três terminais de contêineres - Tollerort, Altenwerder e Burchardkai - manipularam aproximadamente 5,9 milhões de contêineres padrão (TEU), representando aproximadamente 77% do manuseio anual total de 7,7 milhões de TEU no porto de Hamburgo. A HHLA, com seus 6.800 funcionários, também gerencia terminais em outros portos, como Odessa, Trieste e Muuga.

Além de seu trabalho em terminais, a HHLA desempenha um papel vital no transporte de contêineres por estrada e ferrovia. Sua subsidiária Metrans manuseou cerca de 1,4 milhão de TEU no ano passado, contribuindo significativamente para o setor industrial de vários países da Europa Central e Oriental, representando mais da metade dos 2,5 milhões de TEU movimentados por ferrovia no porto de Hamburgo.

A história da HHLA também a interligou com o setor imobiliário. Devido ao desenvolvimento e construção da Speicherstadt, então o maior complexo de armazéns do mundo, pela empresa antecessora, a HHLA continua a gerenciar e supervisionar este sítio do Patrimônio Mundial da UNESCO, além de outras propriedades na popular área do mercado de peixe.

Qual é a situação atual da HHLA?

A situação que a HHLA enfrenta é desafiadora. Como uma empresa com orientação global, a HHLA é frequentemente impactada por crises mundiais. Em 2022, ela gerou um lucro de apenas 20 milhões de euros, apesar de ter arrecadado cerca de 1,45 bilhão de euros em receita. O manuseio de contêineres diminuiu em 7,5%, e o transporte de contêineres em 5,4%. Essas tendências persistiram desde 2008, enquanto portos concorrentes como Roterdã e Antuérpia experimentaram crescimento. No primeiro trimestre de 2023, a HHLA até entrou no vermelho, mas conseguiu se recuperar no segundo trimestre.

As principais empresas de navegação da indústria também passaram por mudanças, como a formação de acordos colaborativos, como a "Cooperação Gemini", que visa dar prioridade a portos com terminais que eles controlam, como Bremerhaven e Wilhelmshaven. Como resultado, a Hapag-Lloyd comprometeu-se a reduzir em 10% o volume de carga no porto de Hamburgo. O preço das ações da HHLA, que estreou na bolsa de valores em 2007, começou em 59 euros por ação, mas recentemente flutuou entre 16 e 17 euros. A necessidade premente da empresa de fundos para modernizar e automatizar seus terminais não pode ser subestimada.

O Senado Vermelho-Verde de Hamburgo, que anteriormente detinha aproximadamente 70% das ações, com o restante em livre flutuação, decidiu implementar um choque terapêutico sem precedentes. Em 13 de setembro de 2023, o Prefeito Peter Tschentscher, o Senador da Economia Melanie Leonhard e o Senador das Finanças Andreas Dressel (todos do SPD) compareceram à mídia para anunciar o investimento da maior empresa de navegação do mundo, a MSC, na HHLA, garantindo 49,9% da propriedade futura da empresa. A cidade teria uma participação de 50,1%. Tschentscher descreveu o acordo como um marco que poderia impulsionar toda a economia marítima do país em tempos desafiadores.

The HHLA will allow MSC to increase its cargo volume at their terminals by half starting in 2025, reaching one million TEU per year by 2031. MSC also plans to construct a new German headquarters in Hafencity and establish MSC Cruises in Hamburg, resulting in 700 additional jobs. The city and MSC aim to increase HHLA's equity capital by €450 million. Finance Senator Dressel expressed that the negotiations, at least 40 years in duration, focused on two aspects: "We must maintain the majority, and we must ensure co-determination." Both objectives have been met. "As a city, we will continue to have the right to propose candidates for CEO and supervisory board positions."

Principalmente, as práticas comerciais da MSC estão sendo criticadas. A MSC não é reconhecida por sua dedicação à participação dos empregados, tendo até mesmo demitido um ex-presidente do conselho de trabalhadores em uma subsidiária de Hamburgo – uma medida que foi bloqueada pelo tribunal do trabalho, segundo a Verdi. Ou então o CEO da MSC, Soren Toft, que não é estranho a Hamburgo. Em seu cargo de CEO da segunda maior empresa de navegação do mundo, a Maersk, em 2017, ele prometeu que a Hamburg Süd permaneceria uma "marca comercial independente" após sua aquisição. Em 2021, ela comemorou seu 150º aniversário, mas em 2023, nem mesmo seu nome existia.

Agora, onde a crítica ao acordo da MSC se intensificou?

Quanto ao preço, muitos críticos argumentam que os 16,75 euros por ação, que somam aproximadamente 233 milhões de euros pelas ações municipais da HHLA, são significativamente baixos. O ex-presidente da Associação do Porto de Hamburgo, Gunter Bonz, foi direto no "Hamburger Abendblatt": "Parabéns à MSC, eles acertaram e esvaziaram o Senado". A HHLA, segundo esses críticos, é muito mais valiosa, com a Metrans sozinha valendo dois bilhões de euros. O porta-voz da política portuária do grupo parlamentar da CDU, Goetz Wiese, já apresentou uma queixa à Comissão Europeia. "Negociações confidenciais, sem leilão, sem avaliação segundo princípios econômicos reconhecidos, nem mesmo especialistas independentes foram permitidos para revisar os documentos contratuais", ele explicou suas ações.

Então, quem exatamente é a MSC?

Não se sabe muito, na verdade. Os fatos públicos incluem: a MSC é a maior empresa de transporte marítimo de contêineres do mundo. Sua divisão de contêineres inclui 760 navios servindo 520 portos em 155 países. Através de sua subsidiária TiL, a empresa está envolvida em cerca de 70 terminais em todo o mundo. Em Bremerhaven, a MSC está associada à Eurogate em uma joint venture de 50%, chamada MSC Gate Bremerhaven. Isso é mais ou menos tudo – exceto pelo fato de que o CEO da MSC, Toft, indicou: "Apenas fornecemos as informações que somos obrigados a dar". A renda e os lucros da empresa permanecem confidenciais. Boatos circulam de que a MSC faturou mais de 86 bilhões de euros em receita e 36 bilhões de euros em lucro em 2022, uma afirmação que alguns analistas consideram plausível – o lucro sozinho quase igualaria o orçamento da Cidade Hanseática de Hamburgo para 2023/24.

