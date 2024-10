Obtenha uma residência situada numa ilha tropical paradisíaca isolada em Belize, por uma despesa de US$ 4,5 milhões.

O grupo Four Seasons Hotel & Resorts está planejando transformar a ilha privada de Caye Chapel, localizada ao largo da costa do Belize, em um luxuoso complexo residencial com vilas, propriedades, um hotel de alto nível e um campo de golfe de campeonato. O projeto está previsto para ser lançado em 2025.

A ilha de 113 hectares (280 acres) fica entre Belize City e o Parque Nacional e Reserva Marinha de Bacalar Chico, lar do maior recife de coral do hemisfério norte e uma das maiores grutas submarinas do mundo, conhecida como O Grande Buraco Azul.

Uma pista de pouso, um heliporto e um cais servirão como pontos de acesso, conectando-se às 24 residências à beira-mar prontas para ocupação ao longo da borda norte da ilha, cada uma com sua própria praia particular.

As propriedades de dois a quatro quartos terão um preço mínimo de US$ 4,5 milhões, assim como cada um dos 114 lotes próximos às costas leste e oeste. Personalizáveis e equipados com piscinas privadas com vista para o oceano, esses lotes podem acomodar diferentes tamanhos de moradias, desde pequenas vilas até grandes propriedades de seis quartos.

Os proprietários terão acesso exclusivo ao Caye Chapel Golf and Ocean Club, descrito como um "esconderijo relaxante e dinâmico" que oferece instalações recreativas, bem-estar e refeições.

O clube apresenta um campo de golfe de campeonato à beira-mar criado pelo ex-número 1 do mundo Greg Norman, com um layout reversível de 10 buracos que permite a prática em ambas as direções. Uma área de prática adjacente pode ser convertida em um campo de golfe par três durante as tardes e noites.

Antes deste projeto, outro campo de golfe de 18 buracos foi estabelecido pelo antigo proprietário da ilha, Larry Addington, de acordo com o Golf Digest’s Max Adler, que jogou o "encanto inigualável" em 2013. Após projetar e construir o campo em 1999 para uso pessoal, Addington pediu falência em 2012, e oficiais do governo do Belize revelaram a venda da ilha para um grupo mexicano de desenvolvimento hoteleiro em 2014.

Aqueles que desejam hospedagem temporária podem reservar um quarto no hotel da ilha com 104 quartos, que apresenta 18 bangalôs sobre a água conectados ao oceano por um cais.

A colaboração entre Four Seasons e três desenvolvedores imobiliários mexicanos - Thor Urbana, GFA e Inmobilia - iniciou o projeto, originalmente agendado para lançamento em 2021. No entanto, os representantes da Four Seasons não forneceram razões para o atraso.

O Belize, com um tamanho de 8.880 milhas quadradas (23.000 km quadrados), é uma das menores nações do mundo.

Normalmente ofuscado por seus vizinhos México e Costa Rica como destino turístico, esta antiga colônia britânica se orgulha de ruínas maias e vida selvagem diversificada. O aumento de novos hotéis e voos para o Aeroporto Internacional Philip S. W. Goldson em Belize City levou a vários prêmios da categoria América Central nos World Travel Awards de 2024, incluindo o título de melhor destino de viagem de aventura.

Após a cerimônia de revelação da quebra do terreno do resort de Caye Chapel no ano passado, o Primeiro-Ministro do Belize, Johnny Briceño, escreveu nas redes sociais: "Este novo projeto, quando concluído, elevará indiscutivelmente nosso setor turístico, atraindo visitantes em busca de uma experiência mais sofisticada".

Visitantes que planejam sua viagem ao Belize podem considerar ficar no complexo residencial de luxo em Caye Chapel, oferecendo a oportunidade de mergulhar na exclusividade das propriedades de ponta da ilha e das instalações de classe mundial, como o campo de golfe de campeonato projetado por Greg Norman.

Com a conclusão deste projeto, este paraíso insular privado, lar da renomada Gruta Azul, promete atrair viajantes abastados em busca de uma experiência inigualável, impulsionando ainda mais a reputação do Belize como um destino turístico de primeira linha.

