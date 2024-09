Observando estes seis pontos durante o debate de Kamala Harris contra Donald Trump:

O ex-presidente está prestes a navegar em águas desconhecidas. Ele contornou os debates das primárias republicanas, mas agora enfrentará seu segundo oponente democrata em eventos consecutivos - um contraste marcante com o Presidente Joe Biden, cuja campanha desmoronou em Atlanta em junho. No entanto, Harris representa um desafio significativamente diferente.

Harris teve uma campanha bem-sucedida até agora. Ela conquistou a nomination após a saída de Biden em julho e viu um aumento na popularidade e no financiamento nas semanas seguintes. Ela arrecadou impressionantes $361 milhões em agosto, superando a arrecadação de Trump quase três vezes. Apesar da disputa acirrada, há uma crescente necessidade de os eleitores entenderem as políticas e a posição de Harris, criando oportunidades e desafios para ambos os lados.

Ao contrário de Harris, há menos ambiguidades em torno de Trump. Este será seu sétimo debate presidencial geral. Na campanha, ele fez uma mistura de promessas e posições conflitantes, promoveu o 'Projeto 2025' e depois o abandonou, e tentou ligar Harris ao registro de Biden, especialmente na segurança das fronteiras, enquanto recorria frequentemente a ataques pessoais baseados em gênero e raça.

A pergunta principal que leva ao seu encontro em Philadelphia, um dos debates nacionais mais significativos em décadas, é se qualquer um dos candidatos poderá transmitir uma mensagem persuasiva aos eleitores indecisos enquanto mantém a confiança de sua base.

Aqui estão seis aspectos a serem monitorados durante o debate:

Harris conseguirá transmitir a mensagem política que os eleitores estão buscando?

Harris serviu como vice-presidente por quase quatro anos e foi senadora por aproximadamente o mesmo tempo, representando a Califórnia. Apesar de sua extensa experiência política, 28% dos potenciais eleitores em uma recente pesquisa disseram que precisam de mais informações sobre ela.

Para Trump, esse número foi de 9%.

O debate serve como uma plataforma para Harris esclarecer suas opiniões sobre vários assuntos. Até agora, ela tem se concentrado principalmente em dois temas: custo de vida e direitos reprodutivos. Sua posição sobre este último é amplamente popular e ela a comunica efetivamente, alinhando-se com uma mensagem mais ampla sobre liberdades pessoais.

A economia representa um desafio maior. Sua campanha tentou manter-se fiel à mensagem de Biden enquanto infundindo nela um apelo populista fresco que excita os democratas e convence os eleitores indecisos.

Embora Harris provavelmente não irá se desviar de sua estratégia, ela pode ser pressionada a apresentar uma imagem mais clara de suas prioridades. Além disso, ela precisará esclarecer suas recentes mudanças de política, como sua reversão sobre a proibição de canudos de plástico e sua distância em relação ao "Medicare for All".

Qual versão de Trump aparecerá no palco em Philadelphia?

Trump completou 78 anos pouco antes de seu debate na Geórgia com Biden. Ele pareceu frágil, e seu desempenho foi o foco da análise pós-debate. Trump, também, parece diminuído em comparação com suas campanhas anteriores.

Seu recente desempenho em um fórum econômico foi desorganizado e confuso, deixando os espectadores perplexos. Essa falta de coerência parece ter se tornado mais frequente e difícil de conciliar.

No entanto, se Trump poderá manter a clareza ao falar é uma questão separada. Sua propensão para usar linguagem preconceituosa e fazer afirmações absurdas pode se tornar um obstáculo.

Harris conseguirá se destacar de Biden?

Seus recentes ajustes de política e evolução política levantaram questões sobre a consistência e as motivações de Harris. Enquanto alguns veem essas mudanças como uma progressão natural em sua jornada política, outros as veem como uma traição de seus princípios em busca de ganhos pessoais.

Harris precisará equilibrar o endereçamento dessas preocupações enquanto se diferencia de Biden. Se ela conseguir fazer isso de forma eficaz, ela poderia potencialmente atrair democratas desiludidos ou eleitores indecisos.

Trump conseguirá endereçar efetivamente suas fraquezas e contrapor as forças de Harris?

As forças de Harris em política e comunicação podem representar um desafio significativo para Trump. Ele precisará navegar por esses desafios enquanto mantém sua narrativa tradicional de campanha.

Trump teve sucesso em conectar-se com sua base ao atacar seus oponentes e se concentrar em questões divisivas. No entanto, sua abordagem pode não ser tão eficaz contra Harris, que tem um registro sólido em política e comunica sua mensagem efetivamente.

Os moderadores do debate conseguirão lidar com as disputas e interrupções dos candidatos?

Os moderadores do debate muitas vezes lutam para manter o controle, especialmente quando os candidatos se envolvem em trocas acaloradas ou se interrompem. Esse desafio é agravado quando um candidato, como Trump, prospera no caos e na desordem.

Os moderadores precisarão garantir um debate justo e ordeiro enquanto permitem que os candidatos apresentem suas opiniões. Esse equilíbrio é essencial para evitar que o debate se degrade em uma briga beligerante.

Como os candidatos responderão aos ataques e críticas pessoais um do outro?

Trump é conhecido por seus ataques pessoais e se delicia em atacar as fraquezas ou supostas falhas de seus oponentes. Harris precisará se preparar para esses potenciais ataques e encontrar maneiras efetivas de contrapô-los sem descer ao nível de Trump.

Trump, por sua vez, deve ter em mente as consequências de suas palavras e evitar o uso de linguagem preconceituosa ou fazer afirmações absurdas, pois essas táticas podem alienar os eleitores indecisos ou danificar ainda mais sua reputação.

Em conclusão, ambos os candidatos têm forças e fraquezas que eles precisarão explorar durante o debate. Enquanto Harris precisará esclarecer suas posições políticas e endereçar as preocupações sobre sua consistência, Trump precisará manter a clareza e evitar fazer comentários ofensivos. A moderação efetiva do debate, respostas táticas aos ataques e manutenção do controle são essenciais para um debate bem-sucedido.

Apesar de abordar tais sentimentos possa inflamar seus apoiadores com a ideologia "Make America Great Again" (MAGA), isso não ressoa positivamente nas áreas suburbanas - habitadas pela maioria dos eleitores indecisos - e serve apenas para fortalecer os democratas, tanto financeiramente quanto moralmente.

Em suas entrevistas, Harris tem mantido intencionalmente um silêncio em relação aos aspectos históricos de sua campanha, considerando-os autoexplicativos. Recentemente, durante uma entrevista com a CNN's Dana Bash, ela optou por desviar a conversa das estranhas alegações de Trump, dizendo: "As mesmas velhas táticas cansadas. Próxima pergunta, por favor."

Há um argumento sólido a ser feito de que Trump perdeu as eleições de 2020 contra Biden durante o primeiro debate deles.

Ao exibir uma atitude agressiva, desordeira e, como se revelou depois, durante uma batalha com COVID-19, Trump apresentou uma caricatura pouco lisonjeira de si mesmo no debate. O resultado pode ter sido próximo, mas é difícil negar - quase todos o fazem, exceto um punhado - que Trump prejudicou suas chances naquela noite.

Por essa razão, Trump, junto com a equipe de Biden, concordou em silenciar os microfones dos candidatos durante seus discursos no debate pré-Junho, com o objetivo de deixar que a autodestruição de Trump acontecesse. Como previsto, Trump se interrompeu frequentemente e muitas vezes ficou sem tempo, enfatizando a importância do autocontrole.

Harris, durante sua campanha nas primárias presidenciais democratas de 2019, às vezes gaguejava em palcos lotados. No entanto, ela é geralmente considerada uma debatedora mais formidável do que um Biden no auge. A tentativa de sua equipe de reativar os microfones antes do debate, eventualmente retirada antes da data marcada, mostrou sua disposição em dar a Trump oportunidades suficientes para falhar.

As interações entre Harris e Trump na terça-feira à noite serão mais fortemente regulamentadas, com os espectadores de olho na eficácia dessas restrições.

Lembrem-se de Biden!

Ao final do debate da terça-feira à noite, a pergunta mais adequada pode ser: Será que talvez tenhamos esquecido Joe Biden?

Um pouco mais de dois meses após a saída do presidente e exatamente dois meses antes das eleições, o argumento principal de Trump gira em torno da exigência de que Harris continue as políticas de Biden sem fazer mudanças notáveis.

Quando Harris segue as políticas existentes de Biden, Trump as ataca e descredita Harris como um fracasso. A resposta de Harris às acusações de Trump sobre imigração e a fronteira dos EUA com o México fornecerá insights sobre suas estratégias. Por outro lado, quando Harris tenta se distanciar de Biden, reconhecendo seus muitos fracassos, Trump questiona sua inação nos últimos quatro anos.

Para Trump, isso é uma abordagem elementar, enquanto Harris deve lidar com sua tarefa complexa e - se bem-sucedida - sofisticada.

Não há dúvida de que Biden terá uma forte presença no debate, em espírito se não em pessoa. Ambos os candidatos explorarão ou tentarão ocultar o histórico de Biden para seu próprio benefício, reforçando um delicado equilíbrio que corre o risco de inclinar a balança se qualquer um deles se afastar demais do centro político.

Trump sob interrogatório: sua posição e planos sobre aborto

Trump, às vezes, se orgulhou de seu papel na nomeação de três dos seis juízes da Suprema Corte que votaram para erosionar Roe v. Wade, eliminando as proteções legais federais para o aborto em 2022.

Desde então, a maioria dos estados controlados pelos republicanos implementoueither bans totais ou leis restritivas sobre aborto, provocando uma significativa reação. A resposta do público a essas regulamentações, junto com os dados das pesquisas, destaca a impopularidade generalizada da decisão e suas consequências de longo alcance.

A carreira política de Trump terminou antes da decisão da Suprema Corte; no entanto, as taxas de aprovação do seu partido sofreram significativamente.

A posição de Trump sobre o assunto permanece inconsistente, com sua posição-chave sendo a delegação de políticas de aborto para diferentes estados. Em uma declaração recente, ele declarou sua oposição a uma medida de balota da Flórida destinada a levantar o ban de seis semanas do estado sobre o aborto, uma posição que também é contradita por suas declarações passadas.

Harris tentará desafiar a indecisão de Trump e exigir uma posição mais clara sobre o assunto.

Como Harris aborda os conflitos em andamento em Gaza e na Ucrânia?

O conflito na Ucrânia já dura mais de dois anos e meio, marcado pela violência generalizada que lembra a frente oriental da Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 2023, o Hamas invadiu Israel, desencadeando um onslaught debilitante de 11 meses sobre os palestinos pelo exército israelense na Faixa de Gaza.

A resolução de ambos os conflitos parece distante, com baixas crescentes e piores circunstâncias humanitárias em Gaza.

De acordo com Trump, Putin - com quem ele afirma ter uma amizade única - nunca teria invadido a Ucrânia se ainda estivesse no poder, e Israel teria maior liberdade em Gaza.

Harris, que defende o apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia, tem sido menos vocal sobre sua estratégia no Oriente Médio.

Em seu discurso na convenção e na seção "questões" de sua plataforma de campanha atualizada, Harris se posiciona como uma defensora da segurança de Israel, enquanto defende um estado palestino vizinho e garante a segurança de ambas as partes. Críticos argumentam que ela está tomando uma abordagem de dois gumes, potencialmente dividindo sua base de apoio.

No entanto, pela primeira vez, ela apresentará essa perspectiva sob a escrutínio de Trump.

Apesar do foco de Harris nos custos de vida e direitos reprodutivos, sua posição sobre as políticas econômicas representa um desafio maior. Ela precisa esclarecer suas prioridades e apresentar uma imagem mais clara de suas políticas, especialmente em relação à economia, para convencer os eleitores. A abordagem de Trump aos debates, caracterizada por ataques aos oponentes e questões divisivas, pode não ser tão eficaz contra Harris. Dada sua sólida história de políticas e habilidades de comunicação, ele pode precisar encontrar novas estratégias para se conectar com os eleitores durante o debate deles em Filadélfia.

