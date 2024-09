- Observação de uma redução significativa da produção industrial no sector da NRW

No início do ano, o setor industrial da Renânia do Norte-Vestfália registrou uma queda significativa na produção. De acordo com a IT.NRW, órgão estatístico da região, as empresas manufatureiras produziram bens no valor de 161 bilhões de euros. Isso representou uma queda de 6,7% em relação ao primeiro semestre de 2023.

Especialistas atribuíram essa queda a questões geopolíticas. Eles observaram flutuações significativas nos preços dos produtos industriais e nos preços de exportação. A queda foi mais notável nos setores de máquinas (-8%), metais (-11,4%) e produtos metálicos (-8,8%). O setor de produtos químicos, o mais valioso na Renânia do Norte-Vestfália, apresentou uma queda menor de 1,5%.

Apesar da queda no setor industrial na Renânia do Norte-Vestfália, a região continuou sendo um contribuinte significativo para a economia da Alemanha, gerando mais de 161 bilhões de euros em bens no primeiro semestre de 2023. Apesar dos desafios enfrentados, o setor de produtos químicos na Renânia do Norte-Vestfália continuou a demonstrar resiliência, apresentando uma queda menor em comparação com outros setores.

