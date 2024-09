- Observação de diminuição das vendas de produtos eletrónicos de consumo tradicionais

Os Jogos Olímpicos de Verão e o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA não desencadearam o aumento nas vendas antecipado no setor de eletrônicos de consumo na Alemanha, segundo os dados de mercado da Bitkom antes da feira de tecnologia IFA. Tradicionalmente, esses eventos levariam os consumidores a lojas de eletrônicos ou a fazer compras online por televisores maiores, segundo o CEO da Bitkom, Bernhard Rohleder. Infelizmente, essa tendência não se materializou neste ano.

A previsão da Bitkom sobre o "Futuro da Tecnologia do Consumidor em 2024" indica uma pequena queda anual nas vendas de eletrônicos de consumo convencionais na Alemanha. Em particular, o mercado de eletrônicos clássicos, incluindo televisores, câmeras digitais e dispositivos de áudio, deve encolher 7,5% para 7,6 bilhões de euros neste ano, em comparação com os 8,2 bilhões do ano anterior.

Boom do Coronavírus - Queda no Desempenho Esportivo

A queda nas vendas de TVs pode ser atribuída ao mercado saturado. Na verdade, o primeiro ano da COVID-19, em 2020, viu as pessoas investirem em tecnologia e gadgets devido às restrições de viagem, explicou Rohleder. "As pessoas não foram de férias, mas compraram tecnologia em vez disso." Apesar do fim da pandemia, parece que os eletrônicos recentemente adquiridos ainda não foram substituídos.

No entanto, o setor de smartphones ultrapassou o mercado de eletrônicos convencionais. A Bitkom espera que sejam vendidos 21,4 milhões de dispositivos neste ano, gerando uma receita de 12,3 bilhões de euros, o que representa um aumento de 3,7% em comparação com o ano anterior. Outro setor em ascensão é o de dispositivos vestíveis. A Bitkom espera que sejam vendidos 13,1 milhões de dispositivos neste ano, totalizando 2,6 bilhões de euros em vendas, um crescimento de 8,1% em relação ao ano anterior.

Dispositivos Vestíveis em Alta

O crescimento da receita no novo segmento de dispositivos vestíveis é impulsionado principalmente pelos smartwatches. De acordo com uma pesquisa da Bitkom, 36% da população alemã usa regularmente um smartwatch. Esses smartwatches são especialmente populares entre a população jovem. Entre os indivíduos com idades entre 16 e 29 anos, 64% usam smartwatches, enquanto entre aqueles com idades entre 30 e 49 anos, esse número cai para 48%. A geração mais velha é menos propensa a usar smartwatches, com apenas 14% das pessoas com 65 anos ou mais usando-os.

O estudo da Bitkom revela um mercado em crescimento para smart accessories além dos smartwatches, como smart headphones, insoles, belts, patches and clothing. 24% dos alemães já usaram ou considerariam usar smart headphones. 22% estão abertos a usar smart insoles, enquanto 14% estão interessados em smart belts, 13% em smart patches, e 12% em smart clothing. 11% já usam ou usam smart rings. De acordo com Rohleder, esses novos dispositivos vestíveis são atualmente caros e são principalmente vistos como produtos de nicho, mas têm o potencial de entrar no mercado de massa e substituir os dispositivos vestíveis estabelecidos. 24% considerariam prender um pequeno assistente inteligente aos seus dentes, e cerca de um quinto (19%) até consideraria ter um pequeno assistente inteligente implantado.

