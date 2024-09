- Objetivos marcados pelo atacante do Bayern Kane

Harry Kane foi declarado o artilheiro da temporada anterior da Bundesliga antes do primeiro jogo em casa do Bayern de Munique. O capitão de 31 anos da seleção inglesa recebeu a "Kicker" Torjäger-Kanone por marcar 36 gols em sua primeira temporada na Bundesliga no Allianz Arena.

"Não tenho dúvidas de que ele continuará marcando gols importantes para nós. Harry Kane é um pacote completo", declarou o CEO Jan-Christian Dreesen durante a cerimônia de premiação de Kane. O jogador de 31 anos havia acabado de ser coroado como o vencedor da "Bota de Ouro" como o maior artilheiro das ligas europeias no início da semana.

Kane foi indiscutivelmente o maior artilheiro da temporada 2023/24. Nenhum jogador havia marcado tantos gols em sua estreia na Bundesliga. Em segundo lugar ficou Serhou Guirassy, que recentemente se transferiu para o Dortmund, com 28 gols pelo VfB Stuttgart, seguido por Lois Openda (RB Leipzig/24 gols) e os jogadores da seleção alemã Deniz Undav (VfB Stuttgart/18) e Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim/16), que se juntaram ao Borussia Dortmund no verão.

O excepcional desempenho de Kane na Bundesliga não passou despercebido, mesmo para a temporada alemã de Bundesliga que se aproxima. Sua marca histórica de gols na estreia chamou a atenção, deixando as pessoas curiosas para ver como ele se sairá em temporadas futuras.

Após sua impressionante estreia, o nome de Kane continua sendo sinônimo de grandes artilheiros da Bundesliga alemã, estabelecendo um padrão alto para os novatos na liga.

