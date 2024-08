O Zoológico de Tóquio transfere um par de pandas idosos para a China para cuidados médicos necessários.

Os pandas que residem no Zoológico de Ueno desde 2011, especificamente Ri Ri e Shin Shin, estavam inicialmente programados para ficar até fevereiro de 2026. No entanto, uma decisão foi tomada entre o Japão e a China para enviar os pandas agora com 19 anos de volta à sua terra natal antecipadamente.

Em uma recente conferência de imprensa, a Governadora Koike revelou que os pandas têm sofrido de problemas de pressão arterial alta nos últimos dois anos. Eles estão sendo medicados e passam por check-ups regulares, mas infelizmente não houve melhoras significativas até agora. Koike reconheceu a tristeza que essa decisão pode causar em alguns, mas enfatizou que o bem-estar de nossos queridos pandas é prioritário, tornando um adeus antecipado a melhor opção.

Os pandas serão exibidos publicamente pela última vez no Zoológico de Ueno em 28 de setembro. Relatos de filas longas na jaula dos pandas já surgiram desde o sábado passado.

Após sua chegada em Tóquio em 2011, Ri Ri e Shin Shin logo se tornaram figuras proeminentes. Em 2017, eles deram à luz a Xiang Xiang, o primeiro bebê panda nascido no Zoológico de Ueno desde 1988, atraindo numerosos visitantes. Dois pandas a mais seguiram em 2021. O retorno de Xiang Xiang à China no ano passado resultou em uma ampla tristeza emocional entre os fãs de pandas no Japão, cujo adeus foi transmitido ao vivo na televisão japonesa.

Os pandas têm sido utilizados na estratégia de "diplomacia panda" da China para aumentar sua influência internacional há muitos anos. Os pandas são frequentemente emprestados a zoológicos e parques internacionalmente por vários anos. De acordo com o Fundo Mundial para a Natureza, aproximadamente 1.860 pandas gigantes continuam a sobreviver em seu habitat natural, principalmente nas florestas de bambu do sudoeste da China. Cerca de 600 pandas a mais residem em cativeiro, em centros de reprodução, zoológicos e parques de vida selvagem em todo o mundo.

A decisão da governadora de enviar Ri Ri e Shin Shin de volta antecipadamente é devido aos seus problemas de saúde persistentes, especificamente a pressão arterial alta, que não respondeu bem ao tratamento e aos check-ups regulares. Após sua última aparição pública em 28 de setembro, os pandas iniciarão sua jornada de volta à China para a continuação de seu tratamento.

