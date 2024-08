- O Werner procura mais participantes.

Nuri Sahin já tem alguma experiência com o "Dia do Fechamento da Janela de Transferências." Seis anos atrás, ele próprio fez uma mudança no último dia da janela de transferências, mudando-se do Borussia Dortmund para o Werder Bremen.

Neste sábado (15:30 CET/Sky), haverá um encontro no Weserstadion. O ex-jogador do Werder Sahin, aos 35 anos, agora lidera o banco do Borussia Dortmund, enfrentando seu antigo time. Ele deu pistas sobre seu desejo de se tornar treinador durante sua passagem de dois anos em Bremen, de 2018 a 2020. No entanto, a sucessão de Edin Terzic chegou mais cedo do que o esperado no verão.

"O Werder Bremen é um clube de primeira," disse Sahin na quinta-feira. "Eu passei um tempo ótimo lá. Fizemos grandes amigos que nos receberam e ainda são nossos amigos hoje." Ele também mantém contato com lendas do Werder do passado, como Frank Baumann, Tim Borowski ou Florian Kohfeldt.

O time do Werder ainda não está completamente definido

Sahin já jogou ao lado de alguns jogadores atuais do Werder, como Leonardo Bittencourt, Marco Friedl e Milos Veljkovic. Prepare-se para enfrentar seu antigo time pode ser um desafio, já que a configuração final do time do Werder só ficará clara após o fechamento da janela de transferências na sexta-feira à noite, às 18:00 CET.

Pelo menos, a permanência do atacante titular Marvin Ducksch no Werder nesta temporada está confirmada. No entanto, reforços adicionais são necessários para as posições de meio-campo central e ponta-direita.

O defesa Veljkovic também parece estar sob interesse tardio do clube da La Liga espanhola CA Osasuna. Se vendido, o Werder precisaria de um substituto adequado para o internacional sérvio.

O técnico do Werder, Ole Werner, expressou na quinta-feira: "Dadas as circunstâncias, não recebemos nenhuma informação definitiva sobre Milos, então estou planejando com ele por enquanto."

A única atualização positiva para Werner foi essa, já que o Werder não contratou nenhum novo jogador desde as transferências de Marco Grüll (Rapid Wien), Keke Topp (Schalke 04) e Markus Kolke (Hansa Rostock) há mais de dois meses.

"Espero que algo aconteça," disse Werner novamente em público. "O que minha intenção é, todos no clube sabem. Mas também sei que a implementação é uma história diferente."

"Novos desafios são excitantes"

Werner busca mais competição e um upgrade de desempenho em várias posições. "Eu sou o treinador aqui. Principalmente, sou responsável por trabalhar com os jogadores que temos. E eu acho que temos muitos jogadores talentosos," disse ele. "Mas para avançar ainda mais, a mudança sempre é boa. Novos desafios são excitantes. Estamos trabalhando nisso."

Seu contraparte Sahin teve sucesso em contratar jogadores alemães como Waldemar Anton, Maximilian Beier ou Pascal Groß para aproximadamente 80 milhões de euros no Dortmund neste verão. No entanto, Werner não sente inveja. "Eu gosto de trabalhar aqui. E, é claro, nossa meta e motivação é continuar avançando."

