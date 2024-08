- O Werder Bremen pretende adquirir o lateral esquerdo Köhn do Galatasaray.

Werder Bremen garantiu a contratação perfeita para a posição de lateral esquerdo pouco antes do fechamento da janela de transferências. O clube da Bundesliga trouxe Derrick Köhn por empréstimo do campeão turco Galatasaray Istanbul, acertando um contrato de um ano.

O lateral esquerdo de 25 anos, Köhn, juntou-se ao Galatasaray em fevereiro, deixando para trás o Hannover 96, e rapidamente se estabeleceu como titular. Nascido em Hamburgo, Köhn passou pelos clubes HSV e Bayern Munich em suas primeiras etapas no futebol.

"Com Derrick, fechamos a vaga na lateral esquerda", disse Peter Niemeyer, diretor de futebol do Werder. "Derrick tem experiência internacional, graças a suas passagens pela Holanda e Turquia. E suas ótimas atuações na segunda divisão com o Hannover 96 também chamaram nossa atenção."

O empréstimo de Derrick Köhn do Galatasaray para o Werder Bremen permitirá que ele retorne à Bundesliga alemã, onde começou sua carreira. Suas boas atuações na Super Lig turca e na segunda divisão com o Hannover 96 tornam-no uma excelente aquisição para a posição de lateral esquerdo do Werder.

