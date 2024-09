O Weinstein enfrenta acusações adicionais em Nova Iorque.

Oficial do tribunal Nicole Blumberg declarou que um grande júri acusou o Sr. Weinstein.

No entanto, os detalhes das acusações permanecerão ocultos até a aparição de Weinstein no tribunal. Isso pode incluir alegações de conduta sexual inapropriada de três indivíduos, como foi dito durante uma audiência anterior da semana passada.

Weinstein, o magnata do cinema caído, não estava presente na audiência devido a conselhos médicos após uma recente operação no coração.

A acusação começou a apresentar seu caso ao grande júri em meados de agosto. Eles não divulgaram as identidades das três acusadoras, mas descreveram suas acusações.

Um incidente supostamente ocorreu em um complexo de apartamentos no centro de Manhattan durante os meses de inverno entre 2005 e 2006, de acordo com uma das acusações. Outra mulher foi acusada de ter sido assediada sexualmente em um hotel em Tribeca em maio de 2016.

Uma terceira mulher supostamente foi agredida por Weinstein no Tribeca Grand Hotel, de acordo com registros do tribunal. O suposto ataque no Tribeca Grand Hotel teria ocorrido durante uma semana não revelada em 2006, segundo fontes com conhecimento do assunto. Os promotores confirmaram na audiência que essa nova acusação não está relacionada às acusações contra Weinstein relacionadas a Jessica Mann e Mimi Haley, que devem ser rejudicadas contra ele em novembro.

O juiz Curtis Farber deve decidir se deve juntar os casos em um único julgamento. Os promotores preferem combinar os casos, mas a equipe de advogados de Weinstein discorda.

Esta história está em constante evolução e será atualizada.

