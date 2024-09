- O volume reduzido de água dificulta experiências de canoagem na extensão do Upper Main.

Devido à água insuficiente, as viagens de canoa no Alto Meno estão momentaneamente proibidas em certos pontos. A persistente seca fez com que o nível de água em Kemmern, localizado no distrito de Bamberg, caísse abaixo do mínimo prescrito de 2,20 metros, como relatou a associação Franken River Paradise na terça-feira em Bamberg. Como consequência, o serviço de aluguel de canoas entre Hausen no distrito de Lichtenfels e Hallstadt perto de Bamberg foi momentaneamente suspenso.

A associação, localizada na prefeitura do distrito de Bamberg, também aconselha todos os praticantes de stand-up paddle, canoístas individuais e proprietários de barcos infláveis a evitar utilizar esse trecho por enquanto.

Para peixes e diversas criaturas aquáticas, os níveis de água reduzidos no verão são extremamente perigosos devido às altas temperaturas, que levam a menos oxigênio na água.

