- O volume de lixo na MV diminui mais uma vez

Após um período de crescimento contínuo, a produção de resíduos domésticos em Mecklenburg-Vorpommern apresentou uma significativa queda novamente. A Oficina Estatística de Schwerin revela que, em 2022, a média individual gerou 426 quilogramas de resíduos, o que representa uma queda de 8% em relação aos 465 quilogramas de 2021. A maior produção de resíduos por pessoa foi registrada em 2020, com 469 quilogramas.

Ao longo da última década, a geração de resíduos domésticos vinha aumentando. Um dos fatores contribuintes foi o aumento do comércio eletrônico, que levou a um aumento nos resíduos de embalagem. Notavelmente, os níveis de resíduos em Mecklenburg-Vorpommern atingiram níveis sem precedentes em 2020 e 2021, durante o período da COVID-19. Em 2022, a produção de resíduos voltou aos níveis de 2015, de acordo com as estatísticas.

No total, aproximadamente 6,5 milhões de toneladas de resíduos foram descartados em Mecklenburg-Vorpommern em 2022. Cerca de 10% desse total eram resíduos domésticos. De acordo com a Oficina Estatística, os níveis de resíduos vêm diminuindo desde que atingiram seu pico em 2020, quando 6,8 milhões de toneladas foram tratadas e descartadas nas 215 instalações de tratamento de resíduos do estado. Em 2022, cerca de 1,4 milhão de toneladas de resíduos vieram de outros estados federais. Os aterros sanitários aceitaram 820.000 toneladas de resíduos, enquanto mais de 900.000 toneladas foram incineradas. A mesma quantidade de resíduos orgânicos foi processada separadamente. A maioria dos resíduos, que totalizou 2,9 milhões de toneladas ou 44%, foi descartada em locais de disposição de resíduos aprovados.

A queda na produção de resíduos domésticos em 2022 pode ser atribuída em parte à melhoria das estratégias de gerenciamento de resíduos. Apesar da redução significativa, é crucial continuar implementando práticas de gerenciamento de resíduos sustentáveis para manter essa tendência.

