O volume de insolvências de empresas apresentou uma ligeira diminuição em Agosto.

A Alemanha registrou uma queda mínima no número de falências empresariais em agosto: 1282 empresas solicitaram insolvência, representando uma queda de 9% em relação à figura de julho, de acordo com o Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica Halle (IWH). No entanto, essa figura indica um aumento de 27% em relação a agosto de 2023 e um aumento de 37% em relação à média de agosto de 2016 a 2019. Três estados federais, especificamente Baden-Württemberg, Baviera e Saxônia, relataram números significativos de falências.

Esses três regiões registraram suas taxas mais altas de falências desde que o IWH começou a acompanhar a tendência de insolvências em janeiro de 2016, de acordo com os relatórios do instituto. Baden-Württemberg registrou 163 falências, um aumento de 94% em relação à média de 2016 a 2019. A Baviera registrou 203 falências empresariais (um aumento de 84%), e a Saxônia relatou 52 falências (um aumento de 54%). O instituto não forneceu explicações para esses números.

O instituto de pesquisa analisa as declarações de insolvência atuais feitas pelos tribunais de registro alemão para tendências mensais de insolvência e correlaciona-as com as declarações financeiras das empresas afetadas. Além disso, o IWH coleta indicadores líderes que preveem o processo de insolvência com aproximadamente dois a três meses de antecedência.

