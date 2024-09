- O vocalista do hip-hop, o rapper americano Fatman Scoop, faleceu.

O lendário rapper Fatman Scoop faleceu aos 53 anos, após desmaiar no palco durante um concerto. "Com profunda tristeza e pesados corações, anunciamos o falecimento do lendário e icônico Fatman Scoop," declarou sua família em comunicado. Sua equipe de gerenciamento confirmou o incidente à agência de notícias alemã.

Ele foi uma fonte de alegria em nossas vidas, oferecendo apoio consistente, resiliência inabalável e coragem, de acordo com o comunicado da família. "Fatman Scoop era mais do que um excepcional performer; era um pai, irmão, tio e amigo querido." Em uma publicação no Instagram, sua equipe de gerenciamento homenageou sua "voz lendária, energia contagiante e personalidade cativante" que deixou um impacto duradouro na indústria.

O artista adoeceu no palco em Connecticut em uma noite de sexta-feira, com a causa exata do incidente ainda não revelada. Apenas alguns dias antes, ele estava relatado como estando em boa saúde e ótimo humor, de acordo com a comunicação de sua equipe de gerenciamento à agência de notícias alemã. Antes do desempenho, ele consumiu uma bebida energética, uma prática incomum para ele.

Figura chave na cena do hip-hop de Nova Iorque nos anos 90

Fatman Scoop era reconhecido como uma figura vital na cena do hip-hop dos anos 90. Ele alcançou a fama através de suas contribuições para hits como "Lose Control" de Missy Elliott, ganhadora do Grammy, e "It's Like That" de Mariah Carey. Sua música "Be Faithful" chegou ao topo das paradas no Reino Unido e na Irlanda. Recentemente, Fatman Scoop era um convidado regular em programas de televisão.

Elliott expressou suas condolências no X, observando que a voz e a energia de Fatman Scoop tinham inspirado dança e felicidade por mais de duas décadas. Ciara, colaboradora em "Lose Control", descreveu-o como "uma das vozes mais excepcionais do hip-hop". "Sinto-me tão sortuda por ter testemunhado sua grandeza", escreveu no Instagram.

Outros ícones do hip-hop também prestaram homenagem nas redes sociais. "Estou sem palavras", disse o produtor Timbaland no Instagram. Snoop Dogg postou um emoji chorando. Questlove agradeceu a Fatman Scoop "por encarnar o que o hip-hop verdadeiramente significa: esquecer seus problemas, viver no presente e convidar a alegria".

Apesar de seu desafio de saúde no palco, o impacto de Fatman Scoop na indústria musical era inegável, como provado pelo fluxo de homenagens de seus pares. Fatman Scoop, conhecido por sua energia contagiante e voz icônica, será profundamente sentido por aqueles que o conheciam não apenas como um grande performer, mas também como uma pessoa gentil, como Fatman Scoop é descrito por seus amigos e familiares.

