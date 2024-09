O vídeo das 10:36 mostra um ataque russo a Kharkiv.

10:01 Aumento de Vítimas em Ataque Russo em Sumy, UcrâniaO número de vítimas em um ataque de míssil russo na cidade de Sumy, localizada no nordeste da Ucrânia, aumentou. De acordo com os dados mais recentes do Ministério do Interior da Ucrânia, 18 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 menores. O ministério compartilhou essa informação via Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), a administração local de Sumy relatou que pelo menos 13 civis, incluindo 4 crianças, ficaram feridos durante o ataque. O ataque de míssil russo atingiu um centro de reabilitação infantil e um orfanato em Sumy. A situação de segurança na região de Sumy piorou desde o início das incursões na região russa de Kursk em 6 de agosto. A cidade de Sumy, que tem uma população de mais de 250.000 habitantes, fica a cerca de 350 quilômetros a leste de Kyiv.

09:29 Ucrânia: Dois Feridos em Bombardeio Russo em KyivA Rússia lançou outro ataque à capital ucraniana, Kyiv, utilizando mísseis (ver entradas 05:39 e 06:20). Pelo menos duas pessoas ficaram feridas devido a detritos de mísseis abatidos, de acordo com autoridades locais. Além disso, incêndios foram acesos e estruturas, bem como infraestrutura, foram danificadas. Houve um alerta aéreo nacional por cerca de duas horas entre a meia-noite e a madrugada.

08:57 População Russa Continua a Apoiar a Guerra na UcrâniaA população russa mantém o apoio ao conflito na Ucrânia - mesmo após a ação de guerrilha ucraniana na região russa de Kursk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), isso é concluído em seu último relatório. Cita pesquisas da empresa de pesquisas independentes russa Levada Center, o apoio à operação militar russa na Ucrânia aumentou para cerca de 78% em agosto, aumentando de 75% em julho e 77% em junho. A população russa não mostra sinais de cansaço da guerra, dando ao Kremlin flexibilidade em sua estratégia de conduzir uma guerra de desgaste prolongada contra a Ucrânia, determinam os analistas do ISW.

08:11 Ucrânia Divulga Estatísticas sobre Perdas de Tropas RussasO Estado-Maior da Ucrânia divulgou novas figuras de baixas para as tropas russas na Ucrânia. De acordo com essas figuras, a Rússia supostamente sofreu perdas de cerca de 617.600 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, incluindo 1.300 nas últimas 24 horas. De acordo com um relatório de Kyiv, nove tanques, dez sistemas de artilharia, um sistema de foguetes de artilharia médio, e 30 drones também foram destruídos. No total, a Rússia supostamente perdeu 8.601 tanques, 17.646 sistemas de artilharia e 368 aeronaves, 328 helicópteros, drones, 28 navios e um submarino, devido ao ataque em grande escala, de acordo com a Ucrânia. Estimativas estrangeiras sugerem perdas menos substanciais - embora essas sejam apenas valores mínimos.

07:29 Saporischschja Sitiada 171 Vezes em um DiaAs forças russas supostamente bombardearam a região ucraniana de Saporischschja 171 vezes nas últimas 24 horas, de acordo com Ivan Fedorov, governador militar de Saporischschja no Telegram. Quatro ataques aéreos russos foram realizados nos povoados de Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriiwka, envolvendo um total de 95 drones.

07:03 Operações de Resgate Libertam Homem Vivo sob Escombros após Ataque Russo em KharkivOs serviços de resgate conseguiram libertar um homem que estava preso sob os escombros após um ataque aéreo russo à cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, de acordo com a Reuters. O sobrevivente expressou alívio logo após ser resgatado. De acordo com as autoridades, mais de 40 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças, nos ataques de mísseis russos em Kharkiv, que atingiram um shopping e um salão de eventos no domingo à tarde.

04:46 Putin: Constrção de Novo Gasoduto para China em Andamento Os preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia para a China estão prosseguindo conforme o planejado, de acordo com o presidente Vladimir Putin. Em uma entrevista ao jornal mongol "Onoodor", publicada no site do Kremlin, Putin afirmou que um estudo de viabilidade foi aprovado e as sondagens técnicas necessárias foram realizadas em janeiro de 2022. O gasoduto "Força Siberiana 2" esperado deve transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China através da Mongólia anualmente.

03:34 Forças Russas Atacam Centro de Reabilitação Infantil em Sumy - 13 feridos As forças russas atacaram uma instalação para a reabilitação social e psicológica de crianças e um orfanato em Sumy usando mísseis, ferindo 13 pessoas, incluindo dois crianças, de acordo com a "Ukrainska Pravda". A estrutura está localizada em uma área residencial, segundo o jornal, citando a administração militar local.

02:26 Pesquisa: Maioria dos Poloneses Apoia Abate de Drones Russos de Vigilância De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polonês "Rzeczpospolita", cerca de 60% dos poloneses acreditam que a força militar polonesa deve abater drones russos de vigilância que entram no espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. A pesquisa se refere a um objeto voador não identificado, presumivelmente um drone suicida do tipo Shahed, que ficou sobrevoando a Polônia por mais de 30 minutos antes de desaparecer em 26 de agosto. O brigadeiro-general polonês Tomasz Drewniak informou à Radio RMF24 que a Rússia pode ter testado o sistema de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polonês.

00:26 Rússia: Vítima em Belgorod por Bombardeio Ucraniano O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informou que uma pessoa morreu como resultado do fogo ucraniano no vilarejo de Shagarovka perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas em ataques ao vilarejo de Shebekino. Pelo menos outro vilarejo foi bombardeado pelos ucranianos.

23:08 Rússia Anuncia Interceptação de 158 Drones Ucranianos A Rússia alega ter repelido com sucesso "grandes ataques" de drones ucranianos na capital Moscou e em 14 outras áreas. Um total de 158 objetos voadores foram interceptados durante a noite, segundo o ministério da defesa no serviço de mensagens Telegram. Dez drones atingiram Moscou, de acordo com relatórios oficiais.

21:52 Helicóptero Militar Ucraniano Cai Durante Voo de Treinamento - Dois Pilotos Mortos Dois pilotos morreram quando um helicóptero militar ucraniano caiu durante um voo de treinamento na Universidade Nacional de Aviação da Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. O helicóptero Mi-2 estava em um voo de treinamento quando caiu, de acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform. A universidade expressou suas condolências e disse que estava investigando a causa do acidente.

21:06 Fornecedora de Energia Ucraniana Anuncia Desligamentos A empresa de energia do estado ucraniano, Ukrenergo, anunciou que haverá vários desligamentos na segunda-feira devido aos ataques massivos da Rússia à rede de energia do país. A Ukrenergo afirmou que a infraestrutura crítica não será afetada, mas alertou que alterações nas restrições são possíveis.

