O vice-governador da Carolina do Norte, Mark Robinson, foi internado no hospital após um incidente numa reunião política, segundo um relatório.

Notícia de Última Hora foi o primeiro a anunciar sua hospitalização.

Robinson, o candidato republicano à posição de governador do estado, havia visitado vários lugares ao longo do estado na sexta-feira, de acordo com uma agenda anterior e atualizações nas redes sociais. Sua última compromisso do dia foi na Mayberry Truck Show e Parade em Mount Airy.

Esta situação ainda está em evolução e será atualizada.

A estratégia de campanha de Robinson girava em torno de sua posição forte na política, enquanto tentava atrair eleitores conservadores. Devido à sua hospitalização repentina, analistas políticos agora especulam sobre o impacto em sua campanha.

Leia também: