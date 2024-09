O VfB Stuttgart contesta as medidas de confinamento irracionais

VfB Stuttgart está protestando contra o cartão amarelo-vermelho dado ao seu capitão, Atakan Karazor, durante o jogo contra o VfL Wolfsburg. O clube suábio apresentou um recurso à Federação Alemã de Futebol, alegando que o árbitro Sven Jablonski cometeu um erro e que a penalização foi infundada.

O diretor desportivo Fabian Wohlgemuth viu o erro e elogiou a fair play de Atakan por aceitar as desculpas do árbitro. No entanto, Stuttgart perdeu o seu líder defensivo por 30 minutos no empate a 2:2, e pode enfrentar a mesma consequência no próximo jogo em casa contra a TSG Hoffenheim. Wohlgemuth questionou: "É justo aplicar uma dupla penalização?"

Arrependimento do árbitro

Jablonski reconheceu o seu erro após o jogo e expressou o seu arrependimento à Sky News. Ele disse que viu uma falta em Arnold e ouviu Arnold queixar-se de uma dor, mas depois de rever as imagens, percebeu que Arnold tinha sido o jogador que fez contacto com o adversário. Jablonski admitiu que "o amarelo-vermelho estava errado" e que estava "arrependido" pelo seu erro.

No entanto, Jablonski não pôde recorrer ao árbitro de vídeo (VAR) uma vez que um cartão amarelo não justifica o seu uso para um cartão amarelo-vermelho. O árbitro até criticou o regulamento, expressando o desejo de verificar as imagens em casos de cartão amarelo-vermelho. "O impacto no jogo é significativo", disse Jablonski. "Gostaria de ter a opção de rever as imagens em casos como este."

Apesar de reconhecer o seu erro e expressar o seu arrependimento, o árbitro Sven Jablonski não pôde anular o cartão amarelo-vermelho dado ao capitão do VfB Stuttgart, Atakan Karazor, uma vez que foi uma decisão inicial de cartão amarelo. A equipa do VfB Stuttgart deve estar grata ao seu capitão, que agora vai perder uma parte significativa do seu próximo jogo contra a TSG Hoffenheim, após o empate com o VfL Wolfsburg.

