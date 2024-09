- O veterano actor James Darren faleceu.

James Darren (Nascido em 1936-Morreu em 2024) aos 88 anos:

Segundo um comunicado em seu site oficial, James Darren, o ator, faleceu tranquilamente em seu sono no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles na segunda-feira, 2 de setembro. De acordo com seu filho Jim Moret, Darren estava programado para passar por uma cirurgia de substituição da válvula aórtica, mas foi considerado fraco demais para o procedimento. Como afirmou Moret, "Eu sempre pensei que ele iria se recuperar, ele era apenas tão legal."

Nascido James Ercolani em Philadelphia em 1936, Darren era filho de um imigrante italiano. Ele largou a escola aos 16 anos com sonhos de se tornar ator, eventualmente sendo descoberto por um caça-talentos. Com Stella Adler em Nova York, ele aperfeiçoou suas habilidades de atuação antes de assinar com a Columbia Pictures e fazer sua estreia no cinema em "Man with a Gun" em 1956.

Triunfo em "April Love"

Seu papel de destaque veio em 1959 com o filme de comédia "April Love". Neste filme, ele interpretou o interesse amoroso da personagem de Sandra Dee, um surfista chamado "Moondoggie". Este filme foi um grande sucesso, impulsionando a cultura do surfe da Califórnia e os astros do filme. Além de sua atuação, Darren também perseguiu uma carreira musical, lançando sucessos como "Goodbye Cruel World", que chegou ao terceiro lugar na Billboard Hot 100 em 1961.

Darren continuou seu papel nos sequelas "April in Hawaii" (1961) e "April in Rome" (1963). Embora a atriz principal variasse em cada filme, Darren admitiu sua obrigação pelo contrato, afirmando: "Eles me tinham sob contrato... Mas com essas belas jovens mulheres, era a melhor prisão em que eu poderia estar."

Lutas com a Fama

À medida que sua fama crescia, Darren encontrou prazer diminuindo. Ele descreveu uma instância em San Francisco onde sua intensa fama levou a uma multidão enlouquecida invadindo o estúdio, arrastando-o para fora e puxando seu cabelo como lembrança. "Eu estava com medo. Eu estava com medo porque doía muito", compartilhou Darren.

Programas de TV e Estreia na Direção

Na década de 1970, Darren apareceu em vários programas de televisão, como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". De 1983 a 1986, ele estrelou na série de drama policial "T.J. Hooker" ao lado de William Shatner e Heather Locklear. Jenkins também dirigiu um episódio de "T.J. Hooker" antes de passar para dirigir episódios de populares programas como "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210".

Darren casou-se com sua namorada do ensino médio, Gloria Terlitsky, em 1955, e eles tiveram um filho chamado Jim em 1956 antes de se divorciarem em 1958. Jim foi posteriormente adotado pelo terceiro marido de Terlitsky e assumiu o sobrenome Moret. Darren casou-se posteriormente com Miss Dinamarca, Evy Norlund, em 1960 e teve filhos Christian e Anthony.

Após alcançar sucesso em suas carreiras de atuação e música, Darren continuou a trabalhar na produção de televisão, dirigindo episódios de populares programas como "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210". Mesmo na parte final de sua carreira, a influência de Darren na indústria de produção de televisão era evidente.

Refletindo sobre sua vida, o filho de Darren, Jim Moret, compartilhou seus pensamentos sobre a força e a resiliência de seu pai, afirmando: "Meu pai não era apenas um ator e cantor, mas um pioneiro da produção de televisão que deixou um impacto duradouro na indústria."

