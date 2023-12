O vencedor do Kentucky Derby, Rich Strike, não correrá o Preakness Stakes

"O nosso plano original para Rich Strike dependia do KY Derby; se não corrêssemos no Derby, apontaríamos para o Preakness; se corrêssemos no Derby, dependendo do resultado da corrida e do estado do nosso cavalo, dar-lhe-íamos mais tempo de recuperação e descanso e correríamos no Belmont, ou noutra corrida, e continuaríamos a correr com 5 ou 6 semanas de descanso entre corridas", refere o comunicado.

Dawson disse que era "muito, muito tentador" correr no Preakness depois da vitória no Derby, acrescentando que "seria uma grande honra".

"No entanto, depois de muita discussão e consideração com meu treinador, Eric Reed e alguns outros, vamos manter nosso plano do que é melhor para Ritchie é o que é melhor para o nosso grupo, e passar a correr no Preakness, e apontar para o Belmont em aproximadamente 5 semanas ", disse o comunicado.

O 147º Preakness Stakes realizar-se-á a 21 de maio no Pimlico Race Course em Baltimore, Maryland.

Se a estratégia de Dawson correr de acordo com o planeado, Rich Strike regressará à pista de corridas a 11 de junho para a 154ª corrida do Belmont Stakes em Belmont Park, em Elmont, Nova Iorque.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com