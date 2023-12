O vencedor de um torneio de pesca abalado por um escândalo de fraude espera que os alegados infractores recebam a pena máxima

"Só espero que lhes paguem tudo o que puderem pelo que fizeram", disse Steve Hendricks, que, juntamente com o seu colega de equipa, ganhou o prémio de Equipa do Ano, depois de os dois aparentes batoteiros terem sido desclassificados.

Hendricks referiu o significado que as competições têm para muitos pescadores.

"É o que eles gostam de fazer", disse Hendricks à CNN numa entrevista na terça-feira. "E estão ali a tentar fazer um excelente trabalho e é lamentável que uns poucos seleccionados possam entrar e arruinar tudo isso. Por isso, espero que eles recebam o máximo".

Os potenciais vencedores do prémio de quase 29 000 dólares foram desqualificados do torneio Lake Erie Walleye Trail depois de se ter descoberto que os seus peixes estavam cheios de pesos de chumbo e filetes de peixe - um momento documentado em vários vídeos virais partilhados nas redes sociais.

"Apanharam um peixe que devia pesar cerca de quatro libras e colocaram-no na balança e dizia oito", disse Hendricks à CNN na terça-feira. "E depois colocaram o resto dos cinco e deu 35."

O Departamento de Recursos Naturais de Ohio recolheu provas do incidente na sexta-feira e está a preparar um relatório para o Gabinete do Procurador do Condado de Cuyahoga, disse à CNN a porta-voz Stephanie O'Grady.

"Uma vez que se trata de uma investigação aberta, não temos mais comentários a fazer nesta altura", escreveu ela num e-mail enviado à CNN.

Jason Fischer, o diretor do torneio, confirmou numa declaração no Facebook, na segunda-feira à noite, que os responsáveis pelo torneio tinham entregue toda a informação relacionada com o incidente às autoridades e apresentado registos e uma declaração à Divisão de Recursos Naturais do Ohio.

Fischer disse anteriormente à CNN que suspeitou imediatamente quando o peixe de uma equipa pesou quase o dobro do que esperava na pesagem do campeonato de Cleveland.

O walleye no balde parecia que cada um deveria pesar cerca de 4 libras, mas o peso total indicava que teriam de pesar pelo menos 7 libras cada, disse ele.

Pensei: "Não há hipótese", disse ele. "Também conseguia ouvir a multidão a resmungar, tipo 'nem pensar, nem pensar'."

"Senti fisicamente o peixe, podia sentir objectos duros dentro do peixe", disse ele. Os vídeos virais mostram Fischer, rodeado de concorrentes, a abrir o peixe com uma faca e a retirar o que ele disse ser uma bola de chumbo. Jacob Runyan, um dos membros da equipa de duas pessoas que alegadamente fez batota, assistiu em silêncio a um vídeo que Fischer partilhou com a CNN.

Runyan e o seu colega de equipa, Chase Cominsky, iam ganhar o prémio de 28.760 dólares, disse Fischer à CNN. O prémio em dinheiro de cada torneio que organiza provém da taxa de inscrição que cada pescador paga para competir.

Nem Runyan nem Cominsky responderam ao pedido de comentário da CNN.

"Toda a gente estava a ficar louca", disse Hendricks na terça-feira. "É uma pena que isso tenha acontecido."

Fischer, que organiza cerca de oito torneios ao longo do ano, tem feito um "ótimo trabalho" para manter a competição "legítima", disse Hendricks. Mas o escândalo tem sido "um abrir de olhos" e ele especula que, no futuro, as competições poderão ter de utilizar raios X ou cortar os peixes dos cinco primeiros barcos para garantir um jogo justo.

"Isto é uma coisa rara", acrescentou, dizendo que "99,9% do grupo" que compete não faz batota. "É um grande grupo de pessoas que estão a fazer o que gostam e é uma pena que tenhamos de lidar com isto."

Na sua declaração de segunda-feira, Fischer disse que o torneio iria aprender com o escândalo e "fazer algumas mudanças no torneio de pesca que protegem a integridade de todos os circuitos".

"Vamos resolver isto. Começaremos por implementar novas regras na pesagem e no controlo dos barcos", disse Fischer. "Vamos trabalhar arduamente nesta época baixa e aprender com todos vós sobre as salvaguardas que querem ver na nossa série."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com