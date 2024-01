O velocista irlandês viu ser-lhe negada a entrada nos Jogos da Commonwealth, segundo a News18, filial da CNN

O semifinalista olímpico foi condenado a uma pena suspensa em fevereiro, depois de ter sido considerado culpado de permitir a produção de crack no seu apartamento na cidade de Bristol, no sudoeste de Inglaterra, segundo a CNN-News18.

Reid foi condenado a 21 meses de prisão suspensa por 18 meses, com a condição de completar 220 horas de trabalho não remunerado até 18 de fevereiro de 2023, confirmou o Tribunal da Coroa de Bristol à CNN por e-mail.

Na semana passada, Reid, de 27 anos, foi incluído na lista dos Jogos da Commonwealth de 2022 da Irlanda do Norte para a prova masculina dos 200 metros, agendada para agosto, de acordo com o Athletics Northern Ireland. Em maio, o organismo que rege o atletismo da Irlanda do Norte disse que Reid seria avaliado para a seleção, apesar da sua condenação, informou a CNN-News18.

Os Jogos da Commonwealth da Irlanda do Norte disseram que estão a "procurar clareza" sobre um possível recurso à decisão, informou também a CNN-News18.

"Estamos desapontados por confirmar que o atleta de atletismo Leon Reid foi impedido de entrar nos Jogos da Commonwealth de Birmingham 2022 após uma avaliação de risco de segurança. Leon tinha sido selecionado pela CGNI e tinha sido inscrito na prova dos 200 metros antes do prazo de 29 de junho", afirmaram os Jogos da Commonwealth da Irlanda do Norte num comunicado, segundo a CNN-News18.

"Posteriormente, o comité organizador de Birmingham 2022 notificou-o de que não lhe seria permitida a participação. Os Jogos da Commonwealth NI estão atualmente a procurar esclarecer qualquer potencial mecanismo de recurso, e foi oferecido ao atleta apoio de bem-estar enquanto ele lida com esta notícia", acrescentou o comunicado.

A CNN contactou os representantes de Reid, dos Jogos da Commonwealth da Irlanda do Norte e da Federação dos Jogos da Commonwealth para obter comentários.

"Tal como acontece com qualquer grande evento, proporcionar uma experiência segura e protegida a todos os envolvidos exige que sejam implementados e cumpridos controlos e equilíbrios rigorosos", afirmaram os organizadores do torneio de Birmingham 2022 numa declaração à CNN.

"Birmingham 2022 trabalhou em estreita colaboração com a Equipa Nacional de Acreditação para examinar e verificar todos os delegados que pretendem participar nos Jogos da Commonwealth de Birmingham. Ao abrigo desta orientação reconhecida a nível nacional, tornámos claros os parâmetros e os pormenores dos controlos que seriam efectuados a todos os participantes. Esta informação foi comunicada a todas as equipas e associações dos Jogos da Commonwealth muito antes da seleção das equipas", acrescenta o comunicado.

Reid fez a sua estreia nos Jogos da Commonwealth de Glasgow 2014, de acordo com a sua biografia da Universidade de Bath.

Quatro anos mais tarde, fez história ao conquistar o bronze na final dos 200 metros masculinos nos Jogos da Commonwealth de 2018, quando se tornou o primeiro atleta da Irlanda do Norte a ganhar uma medalha internacional de atletismo em 28 anos, segundo o sítio Web dos Jogos Olímpicos.

Fonte: edition.cnn.com