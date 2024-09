- O veículo experimentou uma detonação do recipiente de gás, deixando o indivíduo gravemente ferido.

Um homem de 38 anos, que trabalhava como faz-tudo, ficou em estado crítico em Bremen, após uma explosão envolvendo um cilindro de gás propano. Ele havia pegado uma pequena van para o fim de semana e estava tentando ligá-la para trabalhar no dia seguinte. Infelizmente, a faísca do motor causou uma explosão.

A explosão foi tão intensa que quebrou janelas em edifícios vizinhos num raio de 100 metros, deixou vários veículos estacionados com danos e até conseguiu rachar ao menos uma estrutura. Felizmente, nenhum outro transeunte ficou ferido. O homem de 38 anos está recebendo cuidados médicos intensivos. No momento, investigações estão em andamento para determinar a causa exata dessa explosão.

O estado do homem de 38 anos piorou devido a complicações do acidente. O local do acidente exigiu uma limpeza extensiva, envolvendo a remoção de veículos e detritos danificados.

