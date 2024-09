O valor actual das acções da Nvidia encontra-se perante desafios sem precedentes.

A valor das ações da Nvidia vem aumentando há vários meses, mas o entusiasmo em torno da IA parece estar diminuindo. Uma previsão trimestral decepcionante fez as ações despencarem, e notícias de investigações antitruste agravaram a situação.

Na terça-feira, a Nvidia sofreu a maior queda em um único dia do valor de mercado de uma empresa americana, totalizando $279 bilhões. Este desenvolvimento deixou alguns questionando a confiança dos investidores nas tecnologias relacionadas à IA, que impulsionaram os ganhos nas bolsas de valores dos EUA neste ano. A previsão trimestral da Nvidia não atingiu as altas expectativas dos investidores.

Após uma queda de 9,5% nas negociações normais, as ações da Nvidia caíram mais 2,4% após o horário de negociação. O catalisador para essa espiral descendente foi um relatório da Bloomberg sugerindo que o Departamento de Justiça dos EUA solicitou informações à Nvidia e a outras empresas, alegando possíveis violações antitruste pela Nvidia. Os órgãos reguladores estão preocupados que a Nvidia esteja dificultando que os clientes troquem por provedores alternativos.

Desde o início da hype da IA em janeiro de 2023, o valor das ações da Nvidia disparou, fazendo com que seu valor de mercado ultrapassasse $3 trilhões pela primeira vez em junho, ultrapassando a Apple e ficando em segundo lugar apenas atrás da Microsoft.

Especulações sobre o triplo do valor das ações da Nvidia até 2024

As flutuações recentes do mercado se traduzem em perdas significativas de centenas de bilhões de dólares no valor de mercado da Nvidia se suas ações sofrerem uma queda significativa. O último caso de tais altas perdas em um único dia ocorreu em fevereiro de 2022, quando a Meta Platforms (empresa-mãe do Facebook) perdeu $232 bilhões em valor de mercado após uma previsão financeira fraca.

O índice PHLX de semicondutores caiu 7,75% na terça-feira, marcando sua maior queda desde 2020. As preocupações de que os altos gastos em IA não gerem retornos rápidos têm causado apreensão nas empresas mais valiosas da Wall Street há algumas semanas. A Microsoft e a Alphabet (empresa-mãe do Google) ambas sofreram quedas nas ações após seus relatórios trimestrais em julho.

"O influxo de capital em ações de tecnologia e semicondutores foi excessivo nos últimos doze meses, distorcendo o mercado", afirmou Todd Sohn, estrategista da Strategas Securities. Analistas da provedora de fundos BlackRock mencionaram em uma nota a clientes na terça-feira que pesquisas mais recentes questionam se a receita da IA sozinha pode justificar a atual tendência de investimento em tecnologia.

Em resposta a esses desafios, os setores de Tecnologia e IA podem se beneficiar das recomendações feitas pela Comissão para mitigar preocupações antitruste e manter a confiança dos investidores. Apesar dos recentes tropeços, o potencial de longo prazo das tecnologias impulsionadas pela IA permanece promissor, e muitos analistas ainda preveem um forte crescimento para a Nvidia e outras empresas de tecnologia no futuro.

