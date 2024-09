- O uso de substâncias sintéticas em instalações de penetração é cada vez mais comum.

Drogas sintéticas, classificadas como Substâncias Psicoativas Novas (SPNs), estão se tornando cada vez mais comuns em prisões dentro da Renânia do Norte-Vestfália (NRW). No primeiro semestre do ano, foram encontradas 109 ocorrências dessas substâncias, ultrapassando o total encontrado em 2023 (106 ocorrências). Pela primeira vez, um dispositivo projetado para detectar SPNs será utilizado em uma prisão.

Um representante do Ministério da Justiça discutiu o assunto, afirmando: "As diversas formas de SPNs, incluindo aquelas em formato de papel, tornam a detecção dessas substâncias um desafio significativo, associado a diversas dificuldades".

Ao contrário de drogas tradicionais como cocaína ou cannabis, as SPNs não são facilmente detectáveis pela visão ou pelo cheiro. Elas podem ser aplicadas em papel e facilmente contrabandeadas para prisões usando itens como cadernos. Os fragmentos de papel são então queimados e inalados. "Indícios de consumo na vida cotidiana são frequentemente notáveis apenas através de uma reação física dos consumidores - como convulsões", explicou o representante do ministério.

Pela primeira vez, um dispositivo será implementado na JVA Rheinbach para identificar SPNs em vários objetos. Os funcionários coletarão amostras usando uma tira de teste, que fornecerá um resultado do detector em segundos. O dispositivo está conectado a uma base de dados dentro do sistema de justiça do Reno-Palatinado, listando várias SPNs diferentes.

Interessantemente, as drogas sintéticas estão se tornando a segunda substância mais encontrada em prisões em termos do total de descobertas de drogas. A cannabis foi encontrada com mais frequência (323 vezes no primeiro semestre do ano), mas as SPNs estão se tornando uma preocupação crescente. Opioides foram encontrados 63 vezes, anfetaminas 43 vezes, psicotrópicos 31 vezes e cocaína 26 vezes.

A Comissão, em um esforço para combater o problema das Substâncias Psicoativas Novas (SPNs) em prisões, pode buscar ajuda dos Estados-Membros. O dispositivo para detectar SPNs, uma ajuda significativa na luta contra esse desafio, está sendo fornecido pelo sistema de justiça de um Estado-Membro.

