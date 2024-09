- O UniCredit une forças com o Commerzbank, o que suscita especulações sobre uma possível aquisição.

Italian bank Unicredit está aumentando seu investimento em Commerzbank, o que desperta rumores sobre uma possível aquisição do gigante financeiro alemão sediado em Frankfurt. Os italianos compraram ações no anúncio da venda do governo e ainda mais ações no mercado, como relatado pela Unicredit em Milão. Como resultado, os italianos agora detêm aproximadamente 9% das ações da Commerzbank.

O sindicato Verdi expressou oposição a uma possível aquisição do segundo maior banco privado da Alemanha, pedindo apoio do governo. O governo recentemente começou a se retirar da Commerzbank.

Unicredit ainda não decidiu se aumentará sua participação na Commerzbank. Eles querem a luz verde dos reguladores para ultrapassar o limite de 9,9% ao obter aprovação para aumentar ainda mais sua participação. Após a notícia, as ações da Commerzbank subiram cerca de 19%. "A Commerzbank tornou-se um possível alvo de aquisição em nossa visão", escreveu o analista Philipp Häßler do DZ Bank.

Enquanto isso, o CEO da Commerzbank, Manfred Knof, não renovará seu contrato, que termina no final de 2025. A empresa do DAX anunciou isso inesperadamente na terça-feira à noite, iniciando imediatamente a busca por seu sucessor.

Diante das notícias de Milão, a Commerzbank declarou que seu conselho de administração e conselho de supervisão continuariam a atuar no melhor interesse de todos os acionistas, funcionários e clientes. A participação da Unicredit é vista como um "testemunho da importância da Commerzbank".

No entanto, os representantes dos funcionários expressaram preocupações. O secretário do sindicato Verdi e membro do conselho de supervisão da Commerzbank, Stefan Wittmann, expressou resistência, alertando que "lutaremos com todos os meios". Ele lembrou a aquisição do Hypo-Vereinsbank de Munique pela Unicredit, que resultou em demissões e o translado de muitas competências para Milão. Wittmann apelou ao governo federal para ajudar a evitar uma aquisição desfavorável da Commerzbank.

Unicredit superou outras ofertas

A Unicredit adquiriu cerca de metade da participação de 9% do governo. O governo vendeu quase 4,5% de sua participação aos italianos sob sua saída anunciada da Commerzbank. A Unicredit pagou mais do que o valor das ações no mercado de ações na época, de acordo com a agência federal de finanças. Todas as ações oferecidas pelo governo foram para a Unicredit devido a "uma superveniência significativa de todas as outras ofertas".

O governo arrecadou cerca de 700 milhões de euros com a venda de cerca de 53 milhões de ações. A participação do governo na Commerzbank, que entrou em uma nacionalização parcial durante a crise financeira, agora foi reduzida para 12%, mas ainda é o maior acionista por enquanto.

Unicredit profundamente envolvida no varejo bancário alemão

Com uma participação de 9%, a Unicredit agora é o segundo maior acionista. A Unicredit já havia infiltrado o setor bancário alemão quase 20 anos atrás. Em 2005, comprou o Hypovereinsbank alemão por cerca de 15 bilhões de euros e desde então tem uma forte presença no mercado varejista alemão.

Ambas, Unicredit e Commerzbank, estavam no vermelho no mercado de ações durante a crise financeira de 2008/2009 e a crise da dívida da zona do euro. No entanto, sua situação melhorou significativamente desde então, graças a taxas de juros em alta.

A Unicredit tem um valor de mercado de quase 60 bilhões de euros na bolsa de valores e financeiramente capaz de adquirir a Commerzbank, cujo valor de mercado é de cerca de 15 bilhões de euros, ou aproximadamente um quarto disso. Rumores sobre uma aquisição italiana têm circulado nos últimos anos.

Commerzbank busca novo CEO

Enquanto a Commerzbank navega pela sucessão do CEO Knof, que anunciou inesperadamente sua saída no final de 2025 por motivos pessoais, a instituição enfrenta essa mudança. Sob a liderança de Knof, o banco implementou medidas de austeridade, resultando em demissões e uma significativa redução em sua rede de filiais. Graças à reestruturação e às taxas de juros em alta, a Commerzbank conseguiu virar o jogo.

O candidato mais provável para a sucessão é a chefe financeira e vice-presidente do conselho de administração da Commerzbank, Bettina Orlopp (54). Ela já foi especulada como tendo ambições para o cargo mais alto. A questão de quem liderará a Commerzbank no futuro causou agitação na instituição, o que gerou rumores de uma luta pelo poder.

A Unicredit atualmente está considerando se aumentará sua participação na grande Commerzbank além do limite de 9,9%, o que exigiria aprovação dos reguladores. A aquisição das grandes ações da Commerzbank pela Unicredit deu um grande impulso ao valor de mercado das ações da Commerzbank.

Leia também: