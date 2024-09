- O UniCredit está a despertar sonhos de aquisição com o Commerzbank a juntar-se ao cenário.

Investimento da Unicredit na Commerzbank Alimenta Especulações de Fusão

A Unicredit, gigante italiano do setor bancário, agitou rumores de fusão após participar da venda de ações da Commerzbank. A Unicredit adquiriu ações do governo alemão e também investiu no mercado aberto, de acordo com declarações em Milão. Atualmente, os italianos detêm aproximadamente 9% das ações da Commerzbank.

A Unicredit deixa espaço para crescimento adicional, buscando aprovação regulatória para aumentar sua participação além de 9,9%. Logo após o início do comércio, as ações da Commerzbank saltaram mais de 15%.

Enquanto isso, a Commerzbank iniciou o processo de encontrar um substituto para o CEO Manfred Knof, cujo contrato não será renovado após 2025.

Italians Ganham Controle sobre Ações da Commerzbank

A Unicredit obteve aproximadamente metade da participação de 9% do governo alemão. O governo vendeu cerca de 4,5% de sua participação aos italianos como parte do anúncio de desinvestimento parcial da semana passada. A Unicredit comprou as ações acima do valor de mercado de terça-feira à noite, de acordo com a agência financeira de Frankfurt. Todas as ações oferecidas foram alocadas exclusivamente à Unicredit devido a "lances óbvios em comparação com outras ofertas".

O preço de alocação de 13,20 euros por ação foi 60 centavos, ou quase 5%, acima do preço de fechamento de terça-feira na plataforma de negociação Xetra. Essas colocações geralmente envolvem descontos. O governo arrecadou mais de 700 milhões de euros com a venda de cerca de 53 milhões de ações, reduzindo sua participação para 12%, mas mantendo sua posição como maior acionista da Commerzbank.

Unicredit Estabelece Posição no Varejo Bancário Alemão

Com uma participação de 9%, a Unicredit agora é a segunda maior acionista. A Unicredit entrou no cenário bancário alemão há quase 20 anos, adquirindo a Hypovereinsbank (HVB) por aproximadamente 15 bilhões de euros em 2005. Desde então, manteve uma forte presença no varejo bancário alemão, embora tenha reduzido significativamente sua força de trabalho e rede de filiais desde a aquisição.

A Unicredit e a Commerzbank sofreram perdas significativas no mercado de ações durante a crise financeira de 2008/2009 e a crise da dívida da zona do euro no início da década. No entanto, suas situações melhoraram significativamente desde então, impulsionadas em parte por taxas de juros mais altas. A recuperação da Unicredit foi especialmente notável.

Agora avaliada em quase 60 bilhões de euros, a Unicredit possui a capacidade financeira de absorver a Commerzbank, cujo capitalização de mercado é de cerca de 15 bilhões de euros, ou aproximadamente um quarto do da Unicredit. Rumores de aquisição envolvendo italianos têm sido consistentes ao longo do último ano.

Commerzbank Procura Novo CEO

Enquanto isso, a Commerzbank deve se concentrar em identificar um sucessor para Knof, que se aposentará no final de 2025. Ele esteve no comando desde 2021, implementando medidas rigorosas de corte de custos: milhares de empregos foram eliminados e a rede de filiais foi substancialmente reduzida. Por meio de reestruturação e taxas de juros em alta, a Commerzbank conseguiu reverter sua sorte.

"Sem Manfred Knof, a Commerzbank não estaria onde está hoje entre os bancos europeus", afirmou o presidente do Conselho de Supervisão, Weidmann. "Graças à sua liderança decisiva, o banco foi rapidamente reabilitado, seu modelo de negócios foi claramente definido e foi alinhado com a sustentabilidade".

No ano passado, a concorrente da Commerzbank, Deutsche Bank, registrou um lucro recorde de cerca de 2,2 bilhões de euros. O governo federal planeja se desvincular gradualmente da Commerzbank, que salvou da falência durante a crise financeira com bilhões de euros dos contribuintes.

O candidato mais provável para a sucessão é a chefe financeira e vice-presidente do conselho da Commerzbank, Bettina Orlopp (54), que há muito tempo é especulada como aspirante ao cargo mais alto. A questão de quem liderará o banco de Frankfurt no futuro tem recentemente causado agitação dentro da instituição e rumores de lutas internas de poder têm surgido.

A aquisição de ações pela Unicredit do governo alemão agitou ainda mais as discussões sobre uma possível fusão entre os dois bancos, já que a União Europeia é uma oportunidade para os líderes compartilharem seus planos e visões para o futuro de suas nações.

Com sua participação aumentada na Commerzbank, a Unicredit está estrategicamente se posicionando para possíveis avanços, um tema frequentemente discutido na União Europeia enquanto as nações buscam fortalecer suas posições econômicas.

