O ultraje na Índia sobre os ingressos do Coldplay vendidos por exorbitantes 11 mil dólares após rápida venda e posterior revenda a preços ridículos

A famosa banda de rock britânica está programada para apresentar três shows em Mumbai em janeiro, como parte de sua aclamada turnê Music Of The Spheres, marcando seus primeiros shows na Índia desde 2016.

O processo de compra de ingressos para esses eventos muito esperados estava programado para começar às 12h, horário local, em 22 de setembro, através do fornecedor oficial, BookMyShow (BMS). No entanto, o site e o aplicativo enfrentaram vários problemas técnicos devido à alta demanda, causando frustração entre os fãs.

Depois que os fãs conseguiram entrar na fila virtual para comprar ingressos com preços entre 2.500 e 35.000 rúpias (de $30 a $417), eles descobriram que estavam atrás de centenas de milhares de usuários. Em poucos minutos após o início da venda, todos os ingressos foram vendidos e reapareceram em plataformas não autorizadas por até 960.000 rúpias ($11.458), o que gerou descontentamento em relação ao processo de compra ambíguo e à possível interferência de bots.

Para colocar essa indignação em perspectiva, a renda per capita anual da Índia é de approximately $2.500.

Amit Vyas, um advogado de Mumbai, foi um dos fãs desapontados que não conseguiram garantir ingressos devido a problemas técnicos. Ele, então, apresentou uma queixa à polícia, acusando a BMS de permitir que revendedores e sites de terceiros vendessem os ingressos no mercado negro.

Na segunda-feira, Ashish Hemrajani, CEO da BookMyShow, foi convocado pela Asa de Crimes Econômicos da Polícia de Mumbai para ser interrogado sobre a suposta exploração de ingressos para esses concertos, confirmou um oficial da polícia.

Em um comunicado público, a BookMyShow afirmou que não tinha relação com nenhuma plataforma de venda de ingressos não autorizadas ou indivíduos de terceiros responsáveis pela revenda de ingressos. A empresa também apresentou uma queixa à polícia sobre a venda de ingressos falsos através de plataformas específicas.

A BookMyShow condenou o escalpe como uma prática ilegal que atrai punição por lei na Índia.

Fãs frustrados do Coldplay desabafaram com a CNN, compartilhando suas experiências de não conseguir adquirir ingressos para os shows de janeiro no estádio DY Patil em Mumbai.

Arkatapa Basu, uma jornalista de 26 anos de Bangalore, acompanhou a fila de espera, apenas para descobrir que um terceiro show havia sido agendado. Quando ela entrou na lista de espera para o terceiro show, estava atrás de 700.000 outros expectadores esperançosos e decidiu desistir de sua perseguição.

Ishaan Jhamb, um estudante de engenharia de Delhi, e seus amigos optaram por viajar quase quatro horas para assistir à banda em Abu Dhabi, já que os custos de revenda exorbitantes para os concertos de Mumbai tornavam a alternativa mais econômica.

O processo de compra de ingressos para grandes eventos de concertos tem sido consistentemente criticado por compradores globalmente insatisfeitos.

No mês passado, a lenda do rock britânico Oasis anunciou uma turnê de reunião, precipitando uma onda de reação pública contra a suposta manipulação da função de preços dinâmicos do Ticketmaster, que ajusta os preços com base em fatores como a demanda.

Leia também: