O último filme de Bob Saget vai estrear no Festival de Cinema de Austin

O filme, cuja estreia está prevista para o final deste mês no Festival de Cinema de Austin, é protagonizado por Saget, naquele que acabou por ser o seu último papel principal num filme. O ator e comediante morreu em janeiro, aos 65 anos de idade.

"A morte de Bob foi um choque para toda a equipa de 'Daniel's Gotta Die'. Ele era um colaborador incondicional e adorava mesmo este filme", afirmou Jeremy LaLonde, o realizador do filme, num comunicado. "É com grande tristeza que ele nunca chegou a vê-lo terminado. Mal posso esperar para ver a reação do público à sua última atuação no Austin Film Festival com a sua última prenda para todos os que o amavam".

Matthew Dressel, um dos escritores do filme, disse que Saget trouxe o seu coração para o projeto.

"O Bob adorou verdadeiramente o guião e assumiu um papel muito paternal desde o início; ansioso por ajudar de qualquer forma que pudesse", disse Dressel.

"Ele trouxe realmente o coração da personagem à superfície do guião e estava empenhado em certificar-se de que o fazia sempre bem. Nas filmagens, tinha sempre as páginas do guião na mão e falava muitas vezes comigo para se certificar de que a personagem era o que eu pretendia", acrescentou. "Se há uma pessoa que merecia ver este filme era o Bob e eu ficarei sempre triste por ele não poder ver. Ele ajudou-nos a criar uma despedida bonita e comovente e penso que as pessoas vão apreciá-la muito".

O filme gira em torno de um homem que tenta reencontrar a sua família, que preferia matá-lo por causa da sua herança. É também protagonizado por Joel David Moore, Jason Jones, Mary Lynn Rajskub, Carly Chaikin e Iggy Pop.

Mais de 33 filmes estão incluídos no festival deste ano, que decorre de 27 de outubro a 3 de novembro em Austin, Texas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com