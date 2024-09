- O último episódio menos satisfatório de "Game of Thrones" ganha o título infeliz.

De acordo com uma nova avaliação relatada pelo "Daily Mail", o pior final de série de TV de todos os tempos pode ter sido identificado. Enquanto o último episódio da epopeia fantástica "Game of Thrones" conseguiu entrar no top 10 dos piores finais de série, o final de "House of Cards" fica com o título de pior. Este episódio de 2018 recebeu uma nota de apenas 2,6 em 10 no "IMDB", uma queda de 55% em relação à nota média de episódio de 8,1.

A série da Netflix foi desafiada a continuar sem seu ator principal, Kevin Spacey, que foi acusado de má conduta. No último episódio de "House of Cards", há um confronto mortal na Casa Branca entre Doug Stamper (Michael Kelly) e a presidente Claire Underwood (Robin Wright). Este final também ficou no topo de análises anteriores de finais de série decepcionantes.

O capítulo final da série de mangá "The Promised Neverland" também parece ter desapontado os espectadores, ficando em segundo lugar neste novo estudo. Mesmo ultrapassando o final controverso de "Game of Thrones", isso causou uma comoção em 2019, com fãs até iniciando uma petição online por uma nova temporada final "que faz sentido". Infelizmente, seus esforços não foram bem-sucedidos.

A série "Killing Eve" ficou em quarto lugar na análise dos finais de série mais decepcionantes. Foi seguida por "Dexter", "Two and a Half Men", "Ragnarok" e "Power". "Bloodline" e "MythBusters" fecharam a lista em nono e décimo lugares, com seus episódios finais provavelmente não sendo bem-recebidos pelo público.

Apesar de estar listado entre os piores finais, o último episódio de "Game of Thrones" ainda gerou alguma controvérsia, fazendo com que os fãs iniciassem uma petição online por um refazer. Curiosamente, o final de "Game of Thrones" fica em terceiro lugar nesta nova avaliação de finais de série decepcionantes.

