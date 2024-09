- O último bonde atravessou a ponte dezoito minutos antes de ela desabar.

Apenas 18 minutos antes do colapso de Carolabridge, o último bonde cruzou a ponte sobre o Elba em Dresden. O bonde passou pela ponte às 2:50 da manhã, com a ponte desabando às 3:08 da manhã, de acordo com as autoridades de transporte de Dresden. Felizmente, não houve vítimas relatadas no incidente, conforme atestado pelo corpo de bombeiros e pela cidade de Dresden. Assim como durante os dias úteis, as linhas de bonde 3 e 7 também cruzavam a ponte Carolabridge à noite.

