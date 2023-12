O Turquemenistão quer fechar as "Portas do Inferno

Canadá considerado de risco "muito elevado

Digam lá que não é verdade! Depois de números muito baixos de Covid durante a pandemia, o segundo maior país do mundo em termos de área total registou recentemente um aumento muito acentuado de casos.

Por isso, na segunda-feira, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA colocaram o Canadá na categoria de risco mais elevado para viagens: Nível 4.

Uma cidade favorita do Médio Oriente subiu duas posições na classificação do CDC, passando do Nível 1 para o Nível 3, e uma cidade-estado asiática passou para o Nível 3, tendo sido anteriormente classificada como Desconhecida.

Mais cidades norte-americanas estão a impor a vacinação em recintos fechados, enquanto a supervisão sanitária está a ser facilitada nos navios de cruzeiro.

Em 14 de janeiro, a França levantou a proibição de viajar para o Reino Unido, que já durava há várias semanas. Na China, um confinamento rápido obrigou uma mulher a ficar em casa do seu par durante vários dias.

Inveja dos passaportes

Os viajantes nunca tiveram uma vida tão boa.

Não, a sério. Restrições pandémicas à parte, os titulares de passaportes em todo o mundo gozam agora de entrada sem visto em 107 países, em média - quase o dobro do que em 2006.

O problema é que não existe uma média de passaportes. De acordo com um novo relatório, dois países asiáticos detêm o título de detentores dos passaportes mais poderosos do mundo em 2022 e o fosso entre os países com as classificações mais elevadas e os que se encontram no fundo da tabela nunca foi tão grande.

Depois, há aqueles passaportes VIP extra-especiais - diplomáticos, de investigação e até presidenciais - com direitos com que o resto de nós só pode sonhar. Eis a nossa explicação sobre os passaportes que abrem todas as portas.

O Japão oferece o passaporte mais poderoso do mundo

O voo mais curto do mundo

Nas ilhas Orkney, na Escócia, há um voo regular que demora menos tempo do que o necessário para tirar o cinto e os sapatos e passar pelo tabuleiro de segurança do aeroporto.

O voo LM711 da Loganair, entre as ilhas de Westray e Papa Westray, cobre uma rota de 1,7 milhas e demora apenas 53 segundos num dia bom. Veja aqui como é o voo de passageiros mais curto do mundo.

E se estiver interessado em economizar no mundo da aviação, consulte o nosso artigo sobre a razão pela qual os aviões comerciais poderão em breve voar com apenas um piloto.

Fotografias do breve voo para Papa Westray, na Escócia

2021: Ano do passageiro de avião indisciplinado

Agressões a membros da tripulação. Intoxicação em público. Abuso verbal. 2021 foi o pior ano já registrado para o comportamento indisciplinado de passageiros em aviões dos EUA, de acordo com dados da Administração Federal de Aviação.

E este ano não parece muito melhor - já a American Airlines está a dizer que um homem foi detido depois de danificar um avião durante o processo de embarque.

Eis o que se tem passado nos céus hostis.

As "Portas do Inferno" podem fechar-se em breve

A cratera de gás Darvaza, no Turquemenistão, é celebrada em todo o mundo como a coisa mais próxima na Terra de um verdadeiro portal para o Submundo.

No entanto, o Presidente Gurbanguly Berdymukhamedov ordenou agora o encerramento do local, popularmente conhecido como "Portas do Inferno".

A cratera foi formada no início dos anos 70, quando o solo ruiu durante uma expedição soviética de perfuração de gás, e desde então tem estado a queimar gás natural.

No mundo das atracções turísticas internacionais, se a Cratera de Darvaza é o Inferno, o muito gozado Marble Arch Mound, em Londres, é uma espécie de Purgatório sem brilho. O monte irregular de 8 milhões de dólares fechou a 9 de janeiro, apenas seis meses após a sua abertura.

Cartas preciosas de família chegam a casa

As cartas de família deixadas num avião da Southwest - em imagens

A insubstituível coleção de cartas de uma família, dos anos 40 aos 70, foi acidentalmente deixada num voo da Southwest Airlines para Chicago. Contra todas as probabilidades, foram reunidas com o seu proprietário.

Imagem de topo: Visitantes alinham-se à beira da cratera de gás Darvaza 'Gates Of Hell' no deserto de Karakum, Turquemenistão, em maio de 2017. (Foto de Alec Connah/Solent News/Shutterstock)Julia Buckley, Marnie Hunter e Lilit Marcus, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

