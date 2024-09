O tufão Yagi, um desastre, matou pelo menos 74 pessoas em Mianmar após inundações e deslizamentos de terra devastadores.

O conflito em andamento na Birmânia levou a enchentes que afetaram mais de 450 comunidades, de acordo com a Agência de Notícias da Birmânia (MNA).

Eles também mencionaram que esforços de resgate estão em andamento para encontrar as 89 pessoas ainda desaparecidas. Cerca de 65.000 habitações também foram demolidas, de acordo com os dados da MNA.

Fotos da agência de notícias AFP mostram casas e veículos submersos em Taungoo, cidade situada a uma hora ao sul de Naypyidaw, a capital. As imagens mostram residentes fugindo em barcos e rafts improvisados de bambu, com suas posses cuidadosamente embrulhadas em sacos plásticos.

O tufão Yagi, a tempestade mais forte da Ásia neste ano, deixou um rastro de devastação pela Ásia Sudeste e China do Sul, após trazer chuvas torrenciais e ventos poderosos para a região.

A tragédia no Vietnã levou a pelo menos 226 mortes, de acordo com a agência de gestão de desastres do governo vietnamita, devido à tempestade e aos deslizamentos de terra e enchentes que ela causou, de acordo com a Reuters.

Na Tailândia, a semana passada viu nove mortes devido às más condições climáticas trazidas pelo tufão, de acordo com a Reuters, citando o governo tailandês, o que elevou o número de mortos no país desde agosto para 33, incluindo incidentes relacionados a enchentes.

Cientistas têm alertado consistently que oceanos mais quentes estão contribuindo para a intensificação e letalidade das tempestades. Embora as nações desenvolvidas tenham uma responsabilidade histórica maior pela crise climática induzida pelo homem, as nações em desenvolvimento e os pequenos estados insulares estão sofrendo as consequências mais devastadoras.

Os efeitos devastadores do tufão Yagi também atingiram várias partes da Ásia, tornando-se a tempestade mais forte do ano.

