O tufão Shanshan causa estragos nas regiões do sudoeste do Japão.

Na região sudoeste do Japão, um temível tufão causou ferimentos a 54 pessoas. Os habitantes de Nagasaki procuram refúgio enquanto a Toyota suspende temporariamente a produção em todo o país. Este tufão tem ventos que alcançam 216 km/h.

De acordo com a emissora nacional do Japão, a NHK, um homem desapareceu após ser arrastado pelas ondas furiosas na costa da prefeitura de Kagoshima. A agência meteorológica do país emitiu alertas aos habitantes regionais sobre os perigos do tufão.

Além disso, cerca de 250.000 lares ficaram sem energia, segundo a NHK. Nagasaki aconselhou cerca de 400.000 cidadãos a evacuar devido ao perigo representado pelo tufão. Os serviços de trem foram suspensos e muitos voos foram cancelados.

O curso do tufão pelo país

De acordo com fontes de mídia, a Toyota, fabricante de veículos, decidiu suspender as operações em todas as suas 28 linhas de produção nas 14 fábricas domésticas que possui, até sexta-feira. A decisão é motivada pela preocupação com a segurança dos funcionários e o possível esgotamento de peças devido ao tufão.

"Shanshan", classificado como o décimo tufão do ano, está atualmente se movendo para o norte. De acordo com os relatórios da NHK, é esperado que cubra todo o arquipélago nos próximos dias.

O tufão fez seu primeiro contato com a terra perto de Satsumasendai, na prefeitura de Kagoshima, durante as horas da manhã. Em seguida, moveu-se para o norte a uma velocidade de 15 km/h, acompanhado por rajadas de vento que alcançam até 216 km/h, de acordo com a agência.

