O triunfo da Apple serve como um revés no seu extenso esquema de evasão fiscal.

Luta Antitruste de Longa Duração Conclui com a Derrota da Apple nas Mãos da UE. A Vitória Real: a Capacidade da UE de Desafiar a Evasão Fiscal das Corporações.

Margrethe Vestager, a Comissária da Concorrência da UE, que se aposenta no final de novembro, pode comemorar uma conquista significativa. Os julgamentos do Tribunal de Justiça Europeu (TJUE) nos casos Google e Apple reforçam a campanha de Vestager de longa data contra a dominação do mercado por grandes empresas de tecnologia e corporações internacionais e a evasão fiscal. A decisão sobre a Apple, especificamente, serve como uma vitória impressionante de Vestager antes de sua aposentadoria.

Ela marca o ponto culminante de uma batalha de quase uma década contra a corporação mais pesada e rica do mundo. Em 2016, Vestager considerou que os acordos secretos de impostos da Irlanda com a Apple eram uma ajuda estatal ilegal, o que levou a Apple a pagar de volta 13 bilhões de euros. Ao anular o recurso notável da Apple em um tribunal inferior, o TJUE acabou mantendo a decisão de Vestager: os benefícios fiscais excessivos do governo irlandês à Apple - ou seja, pagar menos de 1% de impostos sobre os lucros entre 2003 e 2014 - contrariam a competição justa.

Isso encerra a disputa antitruste mais longa da história. No Twitter, Vestager saudou como "uma grande vitória para os cidadãos da Europa e para a justiça fiscal". Legalmente, é definitivo. Para Vestager, é uma despedida adequada. Mas para a UE, é apenas uma pedra no caminho. O fracasso da UE em combater os esquemas fiscais da Apple ilustra que uma ação governamental efetiva contra os gigantes da internet é necessária para combater o enriquecimento próprio. Infelizmente, os governos às vezes faltam coragem para agir. Consequentemente, os gigantes da tecnologia já mudaram seu foco para outros paraísos fiscais.

Apple: Um Prominente e Desmarcado Pagador de Impostos (na UE)

Não é surpresa que a Apple expresse decepção com a decisão. Ela reafirma que a Apple paga todos os impostos devidos, onde quer que opere. "Este caso não era sobre quanto imposto pagamos, mas para qual governo o pagamos", declarou a empresa.

É uma declaração verdadeira, mas também o cerne do problema: embora a Apple seja um dos maiores pagadores de impostos dos EUA, ela quase não pagou impostos sobre seus lucros na UE devido a táticas contábeis complexas na Irlanda. Em 2013, um relatório do Senado dos EUA expôs as manobras financeiras da Apple, que supostamente custaram bilhões aos não contribuintes dos EUA. Apesar das massas de vendas de iPhones e aplicativos pela Europa, desde Estocolmo até Barcelona, a Apple canalizou seus lucros através de reservas de patentes para empresas fantasmas irlandesas. Em seguida, esses lucros, em grande parte isentos de impostos, foram para paraísos fiscais do Caribe.

Como a sede oficial da Apple estava na Irlanda, ela não era tributada nos EUA. Além disso, uma vez que a "sede virtual irlandesa gerenciada pelos EUA" das patentes tecnológicas da Apple era supostamente operada nos EUA, ela pagou quase nenhum imposto na Irlanda devido a uma brecha legal única presente de 2003 a 2015: as empresas poderiam evitar legalmente a tributação irlandesa se fossem gerenciadas e controladas em outro lugar.

As Ambições Financeiras da Apple

Para obter tal vantagem financeira, a Apple aproveitou uma brecha na lei tributária irlandesa, tentando coletar uma pequena parcela dos lucros internacionais das grandes empresas de tecnologia na competição global de impostos entre governos. Não apenas a Apple, mas quase todas as corporações internacionais exploraram essa tática para armazenar bilhões em paraísos fiscais do Caribe. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que cerca de 40% dos investimentos globais servem apenas para evasão fiscal, em vez de investimentos produtivos.

Mudanças de Local de Tributação Abundam

Ironicamente, tanto a Apple quanto a Irlanda resistiram por anos para recolher os impostos exigidos por Bruxelas. Isso sugere que o problema era principalmente político, com a decisão de Vestager sobre impostos atrasados servindo como um cheque contra anos de inação política dos estados-membros da UE sobre a evasão fiscal. Vestager buscou promover a política de concorrência onde os governos falharam.

No final, não foram as decisões judiciais que trouxeram mudanças; a Irlanda aboliu o "Irlandês Duplo" em 2015 sob pressão global, devido ao anúncio de Vestager de alvo

Leia também: