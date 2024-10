O Tribunal Superior exige práticas mais claras de demissão online para a 1&1

Devido aos clientes encontrarem o processo de término de seus contratos muito desafiador e confuso, a 1&1 precisa aprimorar seu site. Esta foi a decisão tomada pelo Tribunal Regional Superior (OLG) em Coblença. A empresa de telecomunicações perdeu, assim, uma disputa judicial com a Associação de Consumidores da Renânia do Norte-Vestfália. O processo digital de término do provedor não cumpre os requisitos legais. A decisão é definitiva.

Desde julho de 2022, um botão de cancelamento tornou-se obrigatório em sites. Os clientes devem ser capazes de rescindir contratos sem esforço, sem precisar realizar buscas complexas ou escrever cartas. Por exemplo, isso se aplica a contratos de celular, membresias, acordos com academias de ginástica e serviços de streaming. No entanto, do ponto de vista dos defensores do consumidor, a 1&1 não atendeu a esse requisito de forma adequada. Eles, então, advertiram a empresa e entraram com uma ação na segunda instância.

O tribunal decidiu a favor da associação de consumidores. No site da 1&1, onde os clientes podem confirmar seu cancelamento em uma etapa subsequente, um botão chamativo rotulado como "Assistente de Cancelamento" chama a atenção. No entanto, em vez de levar diretamente ao cancelamento, como é legalmente exigido, primeiro leva ao login da conta do cliente. Devido ao design confuso, isso causa confusão e torna difícil acessar a opção de cancelamento, como observaram os juízes.

A 1&1 vai examinar a decisão e "fazer quaisquer correções necessárias sem demora, se necessário", afirmou a empresa em resposta a uma consulta.

