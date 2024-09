O tribunal determina que a questão do direito ao aborto aparecerá na votação do Missouri em novembro.

A proposta de gravar os direitos ao aborto na Constituição é esperada para ultrapassar amplamente a proibição quase total de abortos do Missouri de 2022, se aprovada. Os juízes tomaram sua decisão pouco antes do prazo de terça-feira para alterações aparecerem na cédula de novembro.

O Supremo Tribunal instruiu o secretário de Estado republicano Jay Ashcroft a restaurar a proposta na cédula. Ele a havia eliminado na segunda-feira, seguindo uma decisão de um juiz de circuito do condado na sexta-feira.

A ordem também instrui Ashcroft, um crítico do aborto, a "tomar todas as medidas necessárias para garantir sua inclusão na referida cédula".

A justificativa extensiva do tribunal para o caso não foi imediatamente divulgada na terça-feira.

Missourians for Constitutional Freedom, a campanha a favor da medida, comemorou a decisão.

"Os missourenses têm uma forte inclinação em favor das liberdades reprodutivas, incluindo o acesso ao aborto, ao controle da natalidade e ao tratamento de aborto espontâneo", declarou a gerente de campanha Rachel Sweet em um comunicado à imprensa. "Agora, eles terão a oportunidade de estabelecer essas proteções na Constituição do Missouri em 5 de novembro".

Mary Catherine Martin, advogada que representa um grupo de legisladores republicanos e oponentes do aborto que estão processando para anular a emenda, disse aos juízes do Supremo Tribunal durante audiências apressadas na terça-feira que a iniciativa engana os eleitores por não mencionar todas as regulamentações de aborto que ela anularia.

A emenda é parte de um esforço nacional para permitir que os eleitores opinem sobre o aborto desde que o Supremo Tribunal dos EUA revogou o Roe v. Wade em 2022. O Missouri implementou imediatamente uma proibição quase total de abortos.

Vários outros estados estão considerando emendas constitucionais que garantem os direitos ao aborto, como Arizona, Colorado, Flórida, Maryland, Montana, Nebraska, Nevada e Dakota do Sul. A maioria deles asseguraria o direito ao aborto até a viabilidade fetal e permitiria isso depois para a saúde da mulher, o que a proposta do Missouri defende.

Nova Iorque também possui uma medida na cédula que os defensores afirmam proteger os direitos ao aborto, embora haja controvérsia sobre seu impacto.

Envolver-se no assunto controverso pode gerar mais eleitores, potencialmente influenciando os resultados das eleições para a presidência nos estados indecisos, o controle do Congresso e os resultados para cargos estaduais disputados de perto. Por exemplo, os democratas do Missouri esperam se beneficiar dos ativistas dos direitos ao aborto durante as eleições de novembro.

Batalhas legais eclodiram em todo o país sobre se os eleitores devem determinar essas questões - e sobre a linguagem exata usada nas cédulas e nos materiais explicativos. Em agosto, o tribunal mais alto do Arkansas confirmou uma decisão de excluir uma iniciativa de direitos ao aborto da cédula de novembro do estado, concordando com os oficiais eleitorais de que o grupo por trás da medida não apresentou a documentação necessária sobre os coletores de assinaturas que contratou.

Os eleitores em todos os sete estados que já tiveram questões sobre aborto em suas cédulas desde que o Roe foi revogado apoiaram os defensores dos direitos ao aborto.

A decisão do Supremo Tribunal de restaurar a proposta de direitos ao aborto na cédula desencadeou uma intensa discussão no cenário político do Missouri. Enquanto isso, os estrategistas políticos estão de olho no impacto dessa questão na participação dos eleitores e nos resultados das eleições.

