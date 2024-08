- O Tribunal de Justiça sustenta, de forma constante, que a inexistência de acção da Comissão não constitui uma base válida para a imposição de uma sanção.

A queda em desempenho esportivo do Darmstadt 98 continua sem expressão. Os Lilases sofreram uma derrota de 0:4 (0:2) contra o Elversberg em seu quarto jogo da temporada na 2. Bundesliga. O jogo foi marcado pela lesão de Florian Le Joncour do Elversberg. O defensor tropeçou desajeitadamente no braço após uma disputa de cabeça, causando danos graves e exigindo cuidados no campo por vários minutos. Há rumores de que um anestésico foi aplicado no campo devido à intensidade de sua dor.

Lençóis foram usados para cobrir Le Joncour enquanto o pessoal médico e a equipe cuidavam dele. Ele foi retirado do campo em uma maca, ao som de aplausos da torcida, e levado embora em uma ambulância. O jogo foi interrompido por mais de 20 minutos a partir do 64º minuto.

Nesse ponto, o jogo já estava a favor do Elversberg: Luca Schnellbacher (5º minuto) e Fisnik Asllani (20º/59º) já haviam marcado três gols para os donos da casa. Filimon Gerezgiher do Elversberg então marcou seu primeiro gol (90º) para selar a vitória de 4:0 sobre um oponente desorientado.

A defesa do Darmstadt exibiu várias falhas enquanto seu ataque permaneceu praticamente invisível, exceto pelo chute livre de Sergio Lopez (62º). Notavelmente, é uma sequência ininterrupta de oito jogos sem vitória para o time do técnico Torsten Lieberknecht, que foi rebaixado da Bundesliga na temporada passada.

