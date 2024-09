- O Tribunal de Contas considera injustificáveis as reduções de preços indiscriminadas

O Departamento de Supervisão Financeira de Hamburgo apontou o dedo para a coalizão governante por supostamente desrespeitar as diretrizes financeiras com cortes orçamentários em massa em seu orçamento proposto para 2025-2026. As economias globais propostas de 2,5% são consideradas excessivas, levando em conta a saúde fiscal geralmente sólida, afirmou Philipp Häfner, Vice-Presidente do Departamento de Supervisão Financeira.

Em termos simples, as economias globais referem-se a reduções financeiras compulsórias que as autoridades devem alcançar ao longo do ano. Nesse contexto, o projeto do Senado, com um gasto estimado de 44 bilhões de euros nos próximos dois anos, traduz-se em economias anuais de aproximadamente 500 milhões de euros.

De acordo com os auditores, a taxa máxima de economia permitida é de 2%, com exceções concedidas apenas em circunstâncias excepcionais, como a pandemia recente. O Senado, que tem uma visão diferente, havia expressado anteriormente sua intenção de retornar à meta de 2%, afirmou Häfner. Como consequência, ele criticou: "Meta não atingida."

Os principais auditores também expressaram preocupações sobre a alocação da despesa social, custos crescentes em corporações municipais como a empresa de transporte público de Hamburgo e custos de aluguel, bem como treinamento de força de trabalho: O Senado deveria garantir que as funções administrativas essenciais possam ser executadas no futuro, eles sugeriram.

Com seu ambicioso plano orçamentário, o Senado está atualmente funcionando de forma expansiva, o que é aceitável dadas as condições fiscais atuais, disse Häfner. No entanto, ele aconselhou cautela, alertando: "O Senado e a Assembleia Cidadã devem estar preparados para adaptar-se rapidamente."

