O treinador dos Dolphins, Mike McDaniel, coloca mais ênfase no bem-estar pessoal de Tua Tagovailoa do que nas suas perspectivas de futebol.

Taggart se machucou no terceiro quarto da derrota por 31-10 contra os Buffalo Bills na última quinta-feira, após uma investida para uma primeira descida e uma colisão de cabeça com o safety dos Bills, Tyrell Carter. O jogador de 26 anos permaneceu deitado no campo do Hard Rock Stadium em Miami Gardens antes de ser atendido pela equipe médica dos Dolphins. Taggart acabou saindo do campo sob seus próprios pés, sendo substituído pelo quarterback reserva Taylor Davis.

McDaniel falou com a mídia na sexta-feira, revelando que Taggart ainda estava dormindo quando tentou contato com ele mais cedo naquele dia. McDaniel também afirmou que Taggart teria sua primeira reunião pós-acidente com os profissionais médicos da equipe mais tarde naquele dia.

"É fundamental que ele se recupere gradualmente dia a dia, e a melhor maneira que eu posso contribuir é não fazendo suposições sobre futebol", disse McDaniel aos repórteres durante uma videoconferência.

Taggart já sofreu pelo menos três concussões em sua carreira na NFL até agora. McDaniel foi relutante em discutir a gravidade da última concussão de Taggart ou em fornecer qualquer estimativa de quando ele poderia retornar às atividades.

"A gravidade disso não é relevante", explicou McDaniel. "A ciência médica indica como o período de recuperação é frágil imediatamente após uma lesão, e é crucial evitar estresse desnecessário".

McDaniel aconselhou contra especulações sobre potenciais tempos de recuperação ou o impacto na capacidade de Taggart de jogar, alertando sobre o impacto que tais discussões poderiam ter no estado mental de Taggart.

"Estabelecer prazos só leva à ansiedade", acrescentou McDaniel. "Tentar alcançá-los ou avaliar o impacto na participação de Taggart - isso é sério. Taggart merece uma abordagem paciente e medida em sua recuperação".

Boatos de aposentadoria foram rapidamente descartados por McDaniel, que enfatizou a importância de respeitar os desejos de Taggart e a orientação de especialistas em neurociência para guiar suas decisões futuras.

"Sería inapropriado da minha parte sequer considerar a possibilidade de aposentadoria", respondeu McDaniel. "Estamos falando da carreira de Taggart aqui".

"Taggart é a figura mais crucial em tudo isso", afirmou McDaniel mais tarde. "Sua perspectiva sobre seu futuro e sua carreira, ao lado das insights de neurocientistas, são os fatores decisivos".

Quando questionado sobre os planos da equipe com a ausência de Taggart, McDaniel revelou que os preparativos estariam em andamento para que Thompson iniciasse na semana 3. McDaniel também reconheceu a possibilidade de trazer outro quarterback para reforçar o elenco.

"A equipe e a organização têm uma confiança extrema nas habilidades de Thompson", disse McDaniel. "Ele foi escolhido como nosso quarterback reserva por uma razão".

McDaniel, de 41 anos, está no comando dos Dolphins desde o início da temporada da NFL de 2022 e tem um impressionante recorde de 21-15, tendo levado Miami aos playoffs nas duas últimas campanhas.

McDaniel enfrentou vários desafios durante seu mandato como treinador-chefe dos Dolphins, incluindo a prisão do wide receiver estrela Tyreek Hill antes do jogo de abertura da temporada da equipe na semana passada.

Os Dolphins estarão de volta à ação no dia 22 de setembro, quando viajam para Seattle para enfrentar os Seahawks.

A história de concussões de Taggart em sua carreira na NFL levanta preocupações sobre seu futuro no esporte. McDaniel enfatizou a importância de uma recuperação gradual e de uma abordagem paciente, considerando a fragilidade do período de recuperação após uma lesão.

Assim que Taggart estiver completamente recuperado, a atenção voltará ao desempenho dos Dolphins no futebol, com Thompson potencialmente iniciando em sua ausência.

Leia também: