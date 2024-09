O tratamento da obesidade em crianças mais novas mostra potencial com liraglutida, de acordo com um novo estudo.

É difícil para indivíduos que lidam com obesidade perder peso, independentemente da idade, de acordo com especialistas médicos. A maioria dos adultos e adolescentes com 12 anos ou mais tem acesso a medicamentos avançados conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, mas crianças mais novas estão limitadas a modificações no estilo de vida, como dieta, atividade física e aconselhamento para combater o ganho de peso. Mesmo com intervenções intensivas, as crianças geralmente registram melhorias modestas, afirmam os médicos.

O primeiro estudo sobre os efeitos do medicamento GLP-1 liraglutide, comercializado como Saxenda e Victoza, em crianças jovens descobriu que o medicamento poderia ter um impacto significativo em seu Índice de Massa Corporal (IMC), uma métrica usada por profissionais de saúde para avaliar a obesidade.

A liraglutide recebeu aprovação da Food and Drug Administration dos EUA em 2014 para ajudar adultos a perder peso. Em 2020, a aprovação foi estendida para incluir jovens entre 12 e 17 anos.

O estudo foi publicado na New England Journal of Medicine na terça-feira e apresentado no congresso anual da European Association for the Study of Diabetes por Dra. Claudia Fox, pediatra associada ao Centro de Medicina Pediátrica de Obesidade da Faculdade de Medicina da Universidade de Minnesota em Minneapolis.

O estudo concentrou-se nos efeitos do medicamento em crianças com idade entre 6 e 12 anos, consideradas com sobrepeso. A criança de 10 anos média no estudo pesava aproximadamente 70 kg.

O estudo incluiu 82 crianças, das quais 56 receberam uma injeção diária de liraglutide, enquanto as 26 crianças restantes receberam um placebo. Todas as crianças receberam aconselhamento dietético e foram incentivadas a participar de exercícios de intensidade moderada a alta por uma hora todos os dias.

Os dois grupos apresentaram resultados contrastantes. Ao longo de um período de 12 meses, o IMC das crianças do grupo de medicamentos diminuiu em 7,4 pontos percentuais em relação às crianças do grupo placebo. O IMC das crianças do grupo de liraglutide diminuiu em 5,8%, enquanto aumentou em 1,6% entre as crianças do grupo placebo.

O estudo foi financiado pela empresa farmacêutica Novo Nordisk.

Os resultados estavam em linha com estudos anteriores feitos em adolescentes, afirmou Fox, mas as crianças mais novas apresentaram melhorias mais impressionantes.

"Essa foi a parte mais surpreendente para mim e me faz pensar que deveríamos intervir em grupos etários mais jovens", disse Fox.

O estudo não comparou diretamente a perda de peso em diferentes grupos etários, o que exigirá mais pesquisas para determinar se a teoria de Fox se aplica.

A liraglutide foi considerada segura para as crianças participantes do estudo, mas os participantes de ambos os grupos apresentaram alguns efeitos colaterais. Problemas digestivos, como náusea, diarreia e vômito, foram mais comuns no grupo de medicamentos, embora muito poucos tenham desistido devido aos efeitos colaterais. Os problemas digestivos geralmente manifestavam-se no início do estudo, mas diminuíam com o tempo, indicou Fox.

O estudo não abordou a duração de quanto tempo as crianças deveriam ficar nos medicamentos. Após o término do período de ensaio e o fim do uso do medicamento ou do aconselhamento, o IMC aumentou, embora não tão dramaticamente para esse grupo etário quanto para crianças mais velhas em estudos anteriores. Isso pode sugerir que os medicamentos poderiam ter um efeito mais duradouro se administrados em idade mais precoce.

"Sabemos que a obesidade é uma doença crônica", disse Fox. "Assim que a intervenção termina, a doença pode reaparecer, e isso é verdade para qualquer outra doença crônica, seja diabetes, asma, hipertensão - qualquer doença crônica que exija tratamento crônico".

A obesidade é a principal questão de saúde crônica entre crianças nos Estados Unidos, com quase 20% das crianças tendo um IMC acima da média. A incidência de obesidade aumentou significativamente, tendo aumentado mais de três vezes desde os anos 70, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

A obesidade não apresenta apenas desafios a curto prazo, pois as crianças com obesidade geralmente continuam a lutar com problemas de peso na vida adulta e enfrentam uma vida inteira de complicações de saúde, disse Dr. Simon Cork, professor sênior de fisiologia na Universidade Anglia Ruskin, ao Science Media Centre.

"O fato de a liraglutide ser segura e eficaz em crianças é encorajador", comentou Cork, que não estava associado ao estudo.

O desenvolvimento de medicamentos para obesidade em crianças é complexo porque as crianças ainda estão em desenvolvimento físico. Serão necessários estudos mais longos para garantir que os supressores do apetite não afetem o crescimento mais tarde no desenvolvimento. Não houve sinais no novo estudo de que a liraglutide teve efeitos prejudiciais no crescimento ou na puberdade das crianças, mas os pesquisadores continuarão a monitorar esse aspecto de perto.

A puberdade precoce e o diabetes tipo 2 podem agravar os problemas para crianças com obesidade e elas podem acabar desenvolvendo problemas cardíacos, doenças do fígado e dos rins e certos tipos de câncer. No entanto, um medicamento para perder peso que demonstre eficácia a longo prazo poderia oferecer benefícios significativos para a saúde das crianças com obesidade além da perda de peso.

"Porque tratar crianças e adolescentes que vivem com obesidade pode resultar em vantagens de saúde de longo prazo, embora esses medicamentos sejam atualmente caros, seu valor em reduzir os riscos relacionados à obesidade e em melhorar a saúde a longo prazo deve ser considerado", disse Dra. Nerys Astbury, professora associada de dieta e obesidade do Departamento de Ciências Primárias de Saúde da Universidade de Oxford, ao Science Media Centre. Astbury não estava envolvida no novo estudo.

Junte-se agora para receber The Results Are In com Dr. Sanjay Gupta todas as terças-feiras, cortesia da equipe de saúde do CNN.

No mês passado, as diretrizes preliminares do US Preventive Services Task Force, responsáveis pela decisão da cobertura de seguros para serviços de saúde, sugeriram que os médicos deveriam fornecer terapias comportamentais intensivas para ajudar as crianças a perder peso a mais. No entanto, não recomendou medicamentos para perder peso ou cirurgias.

A Associação Pediátrica Americana, com suas diretrizes revisadas para lidar com a gestão da obesidade previstas para 2023, apoia ambas as abordagens para certas pessoas.

Apesar das opiniões inconsistentes entre os profissionais de saúde e os pais, Fox defende a consideração de medicamentos para emagrecimento e cirurgias como a bypass gástrico ou gastrectomia em manga como opções para crianças.

"As famílias dos pacientes muitas vezes acreditam que basta fazer mais esforço para perder peso, mas visitas frequentes a parques e escolhas alimentares mais saudáveis nem sempre são suficientes", afirmou ela. "Não podemos confiar apenas em intervenções comportamentais para lidar com uma doença biológica, esperando melhoras significativas."

O uso de agonistas do receptor GLP-1, como a liraglutide, tem se mostrado eficaz no combate à obesidade em indivíduos mais velhos, mas mais pesquisas são necessárias para determinar seu impacto em crianças mais novas. A obesidade é um problema de saúde sério, com quase 20% das crianças nos Estados Unidos tendo um Índice de Massa Corporal (IMC) acima da média, e pode levar a uma vida inteira de complicações de saúde.

Leia também: