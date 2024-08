- O tráfego parou na A38 devido a duas colisões, resultando em uma morte.

Na rodovia A38, há expectativa de transtornos no trânsito neste fim de semana no distrito de Burgenlandkreis devido a dois incidentes graves, um dos quais resultou em uma fatalidade. A Administração Federal de Rodovias declarou que a A38 entre a saída Rippachtal e a saída Leuna foi fechada após um acidente envolvendo um veículo de produtos perigosos.

"O sentido Göttingen está significativamente danificado devido a um incêndio. As reparos são previstos para durar até a metade da próxima semana." A extensão dos danos no sentido Leipzig ainda está sendo avaliada. Em ambos os cenários, um desvio substancial é necessário através do intercâmbio Hermsdorf (A4) até o cruzamento Erfurter (A71) e, finalmente, até a saída Südharz (A38).

O que aconteceu?

Na quinta-feira à noite, o motorista de um caminhão compacto com reboque foi atingido por um caminhão-tanque enquanto posicionava um triângulo de alerta, de acordo com um porta-voz da polícia rodoviária. O homem morreu no local, causando um engarrafamento.

Três horas depois, um caminhão carregando cilindros de gás colidiu com a parte de trás da fila na ponte Saale perto da vila de Schkortleben. O caminhão pegou fogo, vários cilindros de gás explodiram e foram lançados em campos adjacentes, que também pegaram fogo, segundo os relatos.

No total, quatro pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos leves, embora um número maior de feridos tivesse sido sugerido inicialmente. Os danos à propriedade estimados são de 100.000 euros.

De acordo com a polícia rodoviária, além das forças policiais, mais de 100 bombeiros, 11 ambulâncias, 2 veículos de médico de emergência, um helicóptero de resgate e a equipe de manutenção de rodovias participaram da operação.

