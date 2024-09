- O tráfego ferroviário permanece intacto apesar da implementação dos bilhetes D.

Apesar dos gastos extras pelo passageiro alemão, a Saxônia-Anhalt não vai reduzir os serviços de trem imediatamente. No momento, não há discussões sobre tais medidas, afirmou um representante da empresa de transporte público da região (Nasa) quando questionado. Atualmente, as discussões giram em torno do acordo de crescimento e modernização entre o governo federal e os estados, que deverá servir como base para o financiamento futuro.

O aumento dos custos está afetando os estados. A Schleswig-Holstein anunciou reduções em junho: eram necessários ajustes orçamentários e não seria possível garantir a manutenção total do transporte público de trem a partir de 2025, eles declararam - dois por cento dos serviços de transporte ferroviário seriam cortados. O objetivo é cobrir a lacuna nos próximos anos.

Autoridades locais insinuam saída do passageiro alemão

Um ponto polêmico é também os custos associados ao passageiro alemão, que permite viagens ilimitadas de ônibus e trem pelo país por 49 euros por mês. No entanto, para o próximo ano, os ministros de transporte dos estados já deixaram claro que haverá um aumento de preço. Recentemente, os distritos da Saxônia-Anhalt sugeriram sair do passageiro alemão devido a uma discussão sobre equidade financeira entre o estado e os municípios.

Diante das desigualdades financeiras, a Saxônia-Anhalt vem considerando sair do passageiro alemão, já que os custos adicionais pesam no orçamento. Além disso, algumas regiões, como a Schleswig-Holstein, já anunciaram reduções nos serviços de transporte devido ao peso financeiro da manutenção do transporte público de trem.

Leia também: