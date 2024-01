O trabalho mais fixe do mundo? Por detrás da objetiva com o fotógrafo/cineasta Morgan Maassen

Talvez não reconheça imediatamente o seu nome.

Mas é provável que já tenha tropeçado no trabalho do californiano, quer se trate de uma enorme imagem da campanha da Corona, estampada no autocarro de dois andares, no seu trajeto matinal, ou de uma daquelas imagens de fundo do ambiente de trabalho que alegram o seu MacBook.

O fotógrafo/cineasta de 27 anos ganhou fama graças à sua paixão por captar o oceano e os entusiastas que o utilizam como recreio.

O trabalho de Morgan Maassen

O seu estilo e género de tirar o fôlego depressa chamaram a atenção de clientes empresariais de topo, incluindo a Nike, a Corona, a Apple, a Mercedes-Benz e a Samsung, para não falar de todas as grandes marcas de surf.

À medida que saímos do hotel e nos dirigimos para um dos bairros mais movimentados de Hong Kong, falamos sobre viagens, estilo e inspiração - e porque é que ele é um dos nomes mais procurados na indústria.

"Tudo o que faço é como um postal de um sítio onde estive ou de algo de que gostei muito", diz Maassen.

"Quer seja uma textura sobre a água ou uma paisagem urbana na China. É algo que achei bonito e que vale a pena captar, ou convincente, inspirador ou aterrador."

Maassen é um viajante assumido e pouco parece intimidá-lo. Coloca continuamente a sua vida em perigo ao captar alguns dos nomes mais conhecidos da indústria do surf, como Kelly Slater, Stephanie Gilmore e John John Florence, enquanto evita tubarões, correntes de ar e enormes paredes de água.

São estas condições extremas que ajudam a simplificar o seu processo criativo.

"É imensamente simplificado porque estamos a colocar uma câmara numa caixa de alumínio e a lidar com o menor número possível de botões e definições. Assim, podemos concentrar-nos em sobreviver e obter exatamente o que queremos obter."

"O oceano deu-me tudo

Negociando o trânsito no centro de Kowloon, muito longe das águas cristalinas do Pacífico Sul, Maassen explica as origens do seu profundo desejo de captar os mares.

"O oceano deu-me tudo", diz ele à CNN Travel.

"O meu pai é pescador e a minha mãe sempre esteve envolvida em organizações sem fins lucrativos para proteger o oceano. Por isso, cresci na água. Acho que já sabia nadar antes de saber andar.

"Era natural que, devido à minha paixão pelo surf e por passar tanto tempo em barcos e na praia, no momento em que pegasse nas câmaras, fosse nisso que me concentrasse."

Saímos do táxi e somos atirados para o caos controlado de Hong Kong. Morgan pega imediatamente na sua câmara Red Weapon e começa a filmar.

Há uma calma e subtileza nele enquanto capta as cenas avassaladoras que o envolvem e é evidente que se sente tão à vontade neste ambiente como em qualquer outro.

"Encontro muita inspiração nas cidades, quer seja para apreciar a arte, a cultura e as pessoas, quer seja para ter algum tempo sozinho para passear e apreciar a tecnologia e as infra-estruturas.

"Ou simplesmente estar num sítio novo. Sempre gostei tanto disso como de estar numa praia qualquer ou no topo de uma montanha sozinho."

Viajar é a base do trabalho de Maassen, com o fotógrafo e cineasta a passar a maior parte do seu tempo na estrada. Ele diz que é uma forma de abrir a sua mente para o grande desconhecido.

"Não só estamos a experimentar coisas novas, como também estamos a crescer enquanto seres humanos", afirma Maassen.

"O momento em que deixamos de viajar ou viajamos menos é o momento em que começamos a fechar portas na nossa mente."

O seu conselho para os aspirantes a fotógrafos de viagens? Aproveitar cada segundo.

"É uma oportunidade incrível e um luxo sair da sua cidade natal", diz Maassen.

"Há milhares de milhões de pessoas que não têm esse luxo, por isso, aproveite-o ao máximo. Entre isso e o facto de ser um viajante intrépido, no sentido em que conhece os seus limites de segurança, aspira a aprender o máximo possível da língua local e tenta tirar o máximo partido do local para onde vai de uma forma segura, pragmática e respeitosa."

Saindo de Kowloon, embarcamos num velho barco de pesca chinês, que balança no meio do porto enquanto o sol poente espalha os seus raios pela neblina de Hong Kong.

Ele observa calmamente o que o rodeia enquanto compõe a sua próxima fotografia.

Esforço para se tornar melhor

Com tantos clientes empresariais a quererem explorar a sua mentalidade criativa, Maassen está na estrada há cerca de um ano, trabalhando em tudo, desde campanhas de marketing a um filme de Bollywood.

Tendo já alcançado tal sucesso numa idade relativamente jovem, não parece disposto a abrandar.

"Há muito que ando a contornar as construções da sociedade no que diz respeito a ir à escola, a ter um emprego das 9 às 5, ou mesmo a aspirar a ter uma família nuclear e a viver numa casa", afirma.

"Sou um nómada e adoro criar e fazer coisas. A minha única expetativa é tratar todas as pessoas com quem me cruzo de forma justa e, como alguém que faz arte e meios de comunicação social, só quero melhorar nesse aspeto."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com