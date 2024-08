- O total de TV é transmitido com mais frequência no ProSieben durante as estações de inverno.

Este inverno, a ProSieben está dobrando o número de episódios para a série de comédia "TV total". Além do horário habitual às quartas-feiras às 20h15, a rede privada com sede em Unterföhring, perto de Munique, anunciou um episódio especial adicional toda semana em uma noite diferente no mesmo horário. O comediante Sebastian Pufpaff (47) ficará responsável pela apresentação de todos os episódios.

O diretor do canal, Hannes Hiller, declarou: "Com Sebastian Pufpaff, 'TV total' é tão bem-sucedido quanto não era há anos". A rede começou a transmitir o programa novamente no final de 2021.

Anteriormente, o programa estava fortemente associado a Stefan Raab.

A ProSieben tem "TV total" em sua programação há muito tempo. Historicamente, o programa tem fortes ligações com Stefan Raab, que está prestes a apresentar sua luta de boxe espetacular com Regina Halmich na RTL, uma rede rival. De 1999 a 2015, o programa foi um sucesso na ProSieben, com Raab (agora 57) desenterrando relíquias de televisão estranhas e zombando de convidados de talk shows, celebridades e políticos.

Raab, que anunciou sua aposentadoria das telas em 2015, não tem mais nada a ver com o formato "TV total". A ProSieben optou por Pufpaff para assumir a apresentação do programa revivido.

A associação histórica do programa é principalmente com Stefan Raab. No entanto, o primeiro episódio dos episódios dobrados deste inverno não é apresentado por Raab, mas por Sebastian Pufpaff.

