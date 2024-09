O titã do ciclismo Pogacacar acelera para garantir a coroa do Campeonato Mundial

No final reta, em uma investida solo impressionante, Tadej Pogacar, o ciclista esloveno renomado, soltou as mãos dos guidões e ergueu os braços em direção ao céu em um gesto triunfal. Com coragem, hostilidade e uma facilidade inexplicável, este prodígio do ciclismo transformou a batalha do Mundial contra o campeão olímpico Remco Evenepoel em um espetáculo individual, lembrando a lenda Eddy Merckx. Pogacar garantiu seu primeiro título mundial em um domingo úmido em Zurique após uma investida solo de 51 quilômetros, coroando um ano extraordinário que incluiu vitórias no Giro d'Italia e no Tour de France.

"Não posso acreditar no que acabou de acontecer. Foi um ataque imprudente, não sei o que passou pela minha cabeça", declarou Pogacar, radiante, que iniciou seu primeiro ataque 100 quilômetros antes do final: "Mas deu certo no final. Foi realmente desafiador."

Pogacar ingressou no seleto clube de ciclistas composto por Merckx (1974) e Stephen Roche (1987) que conquistaram a "tríplice coroa do ciclismo" em um ano, que inclui vitórias em duas provas de etapa e o título mundial. No entanto, a corrida geral, com 273,9 quilômetros, foi marcadamente ensombrada pela trágica morte da junior suíça Muriel Furrer. A jovem de 18 anos sofreu ferimentos fatais na cabeça após uma queda em uma seção florestal durante a prova feminina júnior na quinta-feira e faleceu cerca de 24 horas depois. Pogacar e seus pares prestaram homenagem à sua memória com um minuto de silêncio antes da largada.

Ciclistas alemães em papéis de apoio

Ao cruzar a linha de chegada na Sechseläutenplatz, ao lado do Lago Zurique, Pogacar manteve uma vantagem de 34 segundos sobre o australiano Ben O'Connor. A medalha de bronze foi para o defensor do título dethroned, Mathieu van der Poel, da Holanda (+0:58 minutos). Evenepoel ficou em quinto lugar. Os seis ciclistas alemães atuaram principalmente como equipe de apoio. Simon Geschke, que se aposentará da competição do Mundial após esta prova, estava entre o primeiro grupo de ciclistas de fuga no dia 1. Mais tarde, Florian Lipowitz, que terminou em sétimo na Vuelta na Espanha, entrou na briga. Eles tiveram pouco impacto contra Pogacar. O último título mundial alemão foi conquistado há 58 anos, em 1966, por Rudi Altig.

Pogacar começou o dia com uma atitude composta. "Ele estava muito relaxado, até perdeu seu primeiro chamado de alarme", relatou Urska Zigart, sua parceira, que havia terminado em 24º na prova feminina no dia anterior. Pogacar esperava uma "corrida difícil e longa". Evenepoel, montando uma bicicleta luxuosamente decorada e usando um capacete dourado, exibia uma vibe igualmente tranquila e pretendia "conservar o máximo de energia possível para o final". No entanto, a tranquilidade foi estilhaçada 100 quilômetros na prova, quando Pogacar liderou o primeiro ataque e surpreendeu seus rivais. Pogacar e um grupo de fuga, que incluía Lipowitz, alcançaram os líderes, mas logo se distanciaram. A pressão sobre Evenepoel e seus pares aumentou.

Pogacar correu à frente com seu companheiro de equipe na UAE Emirates, Pavel Sivakov. Sivakov caiu 51 quilômetros antes da chegada, e Pogacar iniciou sua impressionante investida solo. Discórdia surgiu na perseguição, com um visivelmente insatisfeito Evenepoel engajado em gestos acalorados com seus contendores. Pogacar permaneceu no controle, e sua vantagem ficou próxima de um minuto.

