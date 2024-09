O titã bávaro Thomas Müller ultrapassa outro marco significativo

A série de recordes continua, até mesmo na Liga dos Campeões: o incansável Thomas Müller agora alcançou 152 partidas na elite do torneio pelo FC Bayern, com sua aparição contra o Dinamo Zagreb, tornando-se o único detentor do recorde de mais jogos na CL para um único clube, superando Xavi Hernández, que jogou 151 jogos pelo Barcelona. No primeiro jogo da Liga dos Campeões da nova temporada, o Müller de 34 anos entrou no lugar de Jamal Musiala no 68º minuto.

O lendário goleiro Iker Casillas e Lionel Messi cada um fez 150 partidas por um clube (Real Madrid e Barcelona, respectivamente), enquanto Cristiano Ronaldo detém o recorde geral com 183 jogos pelo Real, Juventus Turim e Manchester United. Se Müller pode alcançá-lo é incerto, já que seu contrato com os campeões da Copa do Mundo de 2014 está prestes a expirar no final da temporada. Recentemente, Müller se despediu da seleção nacional após a Eurocopa em casa.

Müller havia superado anteriormente o recorde do lendário goleiro Sepp Maier com sua 710ª aparição competitiva pelo Bayern. Ele foi homenageado pelo CEO Jan-Christian Dreesen e pelo presidente Herbert Hainer antes do jogo de Zagreb, recebendo uma figura de madeira esculpida de presente. "Nosso longo presidente Karl-Heinz Rummenigge já disse que, se você tivesse que esculpir um jogador do Bayern, teria que encomendar Thomas Müller aos famosos escultores em madeira de Oberammergau. O clube levou a sério", comentou Hainer.

Da mesma forma, Harry Kane também fez história. Ele se tornou o maior artilheiro da Inglaterra na Liga dos Campeões. O capitão da seleção inglesa aumentou sua contagem de gols na Liga dos Campeões para 33 no jogo contra o Dinamo Zagreb, deixando para trás seu compatriota Wayne Rooney (30 gols) e a lenda do Bayern Munich Arjen Robben (31). Robben levou o Bayern Munich à vitória na Liga dos Campeões contra o Dortmund em Wembley em 2013.

Após seu hat-trick contra o Holstein Kiel na Bundesliga no fim de semana passado, o ex-astro do Tottenham Kane marcou seu primeiro quadruplo na Liga dos Campeões pelo Bayern na terça-feira. Kane é apenas o quarto jogador a alcançar essa marca para o time de Munique antes dele, tendo marcado três pênaltis contra o Dinamo Zagreb e um de um chute de Kimmich. Anteriormente, Kane havia marcado dois duplos na Liga dos Campeões pelo Bayern: contra o Galatasaray Istanbul em novembro de 2023 e contra a Lazio Roma há meio ano. No total, Kane agora tem 53 gols em competições pelo FC Bayern.

Outros jogadores também alcançaram marcos notáveis na Liga dos Campeões. Por exemplo, o atacante inglês Sergio Agüero alcançou a marca de 100 gols no torneio pelo Manchester City. Além disso, Cristiano Ronaldo do Manchester United se tornou o primeiro jogador a marcar em todas as cinco principais ligas da Europa em um ano calendário.

