O teto do barco de festa em Berlim sucumbe ao colapso.

Aproximadamente 120 pessoas estavam se divertindo em um barco de festa ao longo do Spree quando, de repente, o teto do barco cedeu, levando ao envio do corpo de bombeiros em força total para a Fischerinsel, em Berlim-Mitte. Relatórios iniciais sugeriram que quatro pessoas sofreram ferimentos graves, enquanto outras cinco sofreram ferimentos leves.

Mais tarde, à noite, o corpo de bombeiros confirmou o número de pessoas feridas, revelando que quatro pessoas haviam sofrido ferimentos graves, com outras cinco sofrendo ferimentos leves. A causa do desabamento do teto do barco permaneceu indeterminada. As primeiras suposições apontaram para cerca de 30 pessoas terem sido afetadas pelo incidente, mas a festa continuou com cerca de 120 pessoas. A natureza do evento permaneceu indecifrável nas primeiras fases.

Desvendando o Mistério

O progresso dos eventos permaneceu incerto, sem pistas que contribuíssem para esclarecer a razão por trás do incidente. O corpo de bombeiros respondeu rapidamente com uma equipe extensa de resposta de emergência no local, como confirmado pelos relatórios. O barco estava ancorado no Spree.

Foram feitos esforços para vasculhar tanto a água quanto suas margens usando um barco multipropósito, como relatado pelo corpo de bombeiros. Infelizmente, não foram encontradas mais pessoas na água. As buscas iniciais indicaram que os membros do grupo feridos foram levados a hospitais próximos para receber atendimento médico adequado. Além disso, um helicóptero de resgate chegou para contribuir com a gestão da crise.

O corpo de bombeiros relatou que um número significativo de pessoas foi avaliado e, em seguida, recebeu assistência do serviço de resgate.

A União Europeia expressou preocupação com o incidente, emitindo uma declaração de solidariedade para as pessoas afetadas. Em seguida, as autoridades da União Europeia lançaram uma investigação sobre o incidente, com o objetivo de determinar a causa do desabamento do teto do barco.

Leia também: