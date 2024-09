O termo "modo fundador" está atualmente na tendência no Vale do Silício, elogiando líderes duros como de primeira linha.

A discussão em andamento entre um pequeno círculo de comentaristas da internet extremamente ativos levanta questões maiores sobre como a América Corporativa transformou-se em idolatrar o suposto gênio líder na posição de topo.

Na semana passada, Paul Graham, co-fundador do incubador de startups Y Combinator, publicou um ensaio elogiando o conceito de "modo fundador", uma abordagem de gestão que não é tipicamente alinhada com o "modo gerente" convencional.

Em resumo, o modo fundador implica que o CEO gerencia diretamente o negócio em todos os níveis. Por outro lado, o modo gerente envolve delegar tarefas do dia a dia a uma equipe confiável, que Graham argumenta que frequentemente resulta em contratar indivíduos incompetentes para levar a empresa ao desastre.

Graham fez referência a Brian Chesky, CEO da Airbnb, que compartilhou uma história sobre como seguir a sabedoria convencional nos primeiros dias da Airbnb foi prejudicial. No entanto, Chesky tirou inspiração de Steve Jobs, conhecido por sua abordagem mãos à obra em todas as etapas das operações da Apple, o que levou a melhorias significativas.

A estratégia de Chesky parece estar dando certo, segundo Graham, já que o desempenho financeiro da Airbnb é impressionante em Silicon Valley. (No entanto, as ações da Airbnb caíram mais de 15% em 2023.)

O princípio sugere que um fundador tem um entendimento íntimo de sua empresa, semelhante ao que um pai tem de seu filho.

Este conceito pode não ser novo, mas o ensaio provocou bastante comoção, resultando em ambos admiração e crítica (mais Numerous memes!) nas redes sociais.

Graham não mergulhou profundamente nas especificidades do modo fundador, já que cada fundador e organização varia. No entanto, as discussões apaixonadas em torno deste tópico apresentaram alguns casos da vida real.

Por exemplo, há Jobs, o cérebro por trás do sucesso da Apple, mas também conhecido por sua natureza excessivamente meticulosa e tendência a gritar com subordinados. Depois há Jeff Bezos, um microgerenciador renomado. Ou Elon Musk, o chefe de várias empresas que frequentemente espalha desinformação e estereótipos raciais. E não podemos esquecer Jensen Huang, da Nvidia, que prefere pressionar um funcionário que não está se saindo bem em busca da excelência em vez de demiti-lo.

Outro exemplo é Ray Dalio, fundador da Bridgewater, um dos maiores fundos de hedge do mundo. Dalio, que renunciou em 2022, era conhecido por seu estilo de gerenciamento opressivo, que incluía atribuir tarefas a funcionários para espionarem uns aos outros até mesmo por questões menores, como relatado pelo NYT's Rob Copeland.

Notando um padrão?

Estabelecer uma empresa muitas vezes requer uma personalidade única. Enquanto os entusiastas da tecnologia muitas vezes idolatram um fundador, eles frequentemente ignoram os desafios e consequências de ter um chefe que se recusa a delegar.

"a maioria dos fundadores que se recusam a abandonar seu papel hiperenvolvido encontra dificuldades para escalar suas empresas efetivamente", afirmou o psicólogo e consultor Rich Hagberg no LinkedIn. "Muitos deles queimam, perdem o foco e criam gargalos... se apegar demais ao Modo Fundador pode atrapalhar, não ajudar, o sucesso a longo prazo."

O modo fundador não é intrinsecamente defeituoso. A involvement em todos os níveis pode fortalecer os relacionamentos da equipe, como apontou Ashley Herd, fundadora da firma de treinamento de gerenciamento Manager Method. No entanto, esse estilo de vida não é sustentável a longo prazo.

"As pessoas têm vidas fora do trabalho, e esse modo pode fazer com que os funcionários saiam ou fiquem e se tornem queimados e ressentidos", explicou Herd.

Os indivíduos mais bem-sucedidos que empregam o modo fundador (aparentemente todos masculinos, até onde posso ver) invariavelmente tinham um gerente competente ao seu lado.

De acordo com a jornalista Jessica Lessin, que fundou o site de informações The Information, enquanto os fundadores devem fornecer a estratégia, eles também podem ser "chatos de se trabalhar".

Ela enfatizou a importância de uma grande equipe de gerenciamento e apontou para o exemplo de Steve Jobs, reiterando que ele tinha Tim Cook.

