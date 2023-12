O telescópio Hubble espia sombras misteriosas nos anéis de Saturno

A fotografia composta, divulgada na quinta-feira pela NASA, foi tirada pelo Hubble a 22 de outubro, quando Saturno estava a cerca de 850 milhões de milhas (1,37 mil milhões de quilómetros) de distância, segundo a agência espacial. O observatório espacial tem estado a orbitar a Terra a apenas algumas centenas de quilómetros acima da superfície há mais de três décadas.

Os astrónomos há muito que conhecem os desconcertantes raios dos anéis de Saturno, que se assemelham a aparições que patinam ao longo dos anéis de Saturno e que podem ser vistos em vários locais, dependendo do ponto em que o planeta se encontra no seu ciclo orbital.

Ao longo do tempo, as observações revelaram que o número e a aparência dos raios podem variar consoante o ciclo sazonal de Saturno. À semelhança da Terra, o planeta tem um eixo com uma inclinação que provoca mudanças sazonais, embora cada estação em Saturno dure cerca de sete anos, segundo a NASA.

O Hubble está pronto para observar o fenómeno inexplicável em plena atividade, enquanto os investigadores tentam desvendar os seus segredos.

"Estamos a dirigir-nos para o equinócio de Saturno, altura em que se espera uma atividade máxima dos raios, com uma frequência mais elevada e raios mais escuros a aparecerem nos próximos anos", disse Amy Simon, a cientista principal do programa Outer Planet Atmospheres Legacy, ou OPAL, do Hubble, num comunicado. Simon trabalha no Centro de Voo Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, Maryland.

Prevê-se que o equinócio outonal de Saturno ocorra a 6 de maio de 2025.

Espiar os raios de Saturno

A nave espacial Voyager 2 da NASA captou os primeiros indícios dos raios na década de 1980. E a missão Cassini, uma sonda dedicada a Saturno, fez observações do fenómeno dos raios durante o seu pico sazonal no final da década de 2000.

Observações mais recentes do Hubble ocorreram no início deste ano, como parte de um esforço renovado para identificar a causa do aparecimento dos raios.

Os raios podem parecer pequenos nas imagens, mas na realidade podem ser maiores do que a Terra em largura e diâmetro, de acordo com a NASA.

Os cientistas vão continuar a estudar os misteriosos raios de Saturno até ao equinócio de 2025, numa tentativa de finalmente desvendar uma explicação para as aparições.

"O suspeito de ser o culpado dos raios é o campo magnético variável do planeta", disse a NASA num comunicado de imprensa de fevereiro. "Os campos magnéticos planetários interagem com o vento solar, criando um ambiente eletricamente carregado.

"Na Terra, quando essas partículas carregadas atingem a atmosfera, isso é visível no hemisfério norte como a aurora boreal, ou luzes do norte".

Essencialmente, os astrónomos suspeitam que partículas minúsculas podem ficar carregadas por esta atividade, fazendo com que subam brevemente mais alto do que o material circundante e criem uma protuberância aparente.

Os investigadores esperam que os dados do Hubble provem ou refutem a teoria de uma vez por todas, com base nas observações recolhidas pela Voyager 2 e pela missão Cassini.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com